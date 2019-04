Es el año del "Colo" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Ignacio Ramírez lleva ocho goles en el Apertura. Los mismos que Leo Fernández de Fénix. Ambos estarían liderando a los artilleros de no ser porque Joaquín Zeballos de Juventud, se despachó con cuatro tantos el fin de semana pasado. Esto no le quita méritos al “Colo” que anotó un doblete para la segunda victoria consecutiva de Liverpool. El joven cree que el 2019 es su año.



“El semestre pasado no hice muchos goles pero Pezzolano me decía que me quedara tranquilo y me mostraba cosas que yo hacía y le servían al equipo. Como la forma de presionar y de buscar en el juego aéreo. Por suerte este año le sumé los goles. Creo que este es mi mejor año”, dijo Juan Ignacio en su apartamento de San Martín y Fomento. Podía haberse acostado a sestear, pero cuando hay UEFA ni se plantea dormir.

“Estoy muy contento con el momento. Como hablamos entre nosotros en la práctica hay que entrenar fuerte para seguir superándonos y que vengan cosas lindas. Seguir sumando goles es un gran desafío para mí”, agregó el delantero de 22 años.

Los negriazules no han hecho un buen torneo, pero con las dos victorias consecutivas han ganado en confianza.



“Empezamos muy bien con aquel empujón en la copa, pero después nos quedamos. La vara había quedado muy alta. El otro día el partido empezó mal, pero lo pudimos dar vuelta. Mantuvimos la tranquilidad y no nos apartamos de nuestra manera de jugar. La de la posesión de pelota. Queremos seguir por ese camino para conseguir los objetivos que nos propusimos a principio de año: dejar a Liverpool lo más arriba posible”.

El “Colo” viene trabajando con el coaching Sergio Valle y eso lo ha ayudado mucho. “Desde que estoy con él, me he dado cuenta que hay cosas que uno piensa que son una boludez, pero no. A veces crees que estás dando todo y te das cuenta que no es el 100%. Y que tenés mucho potencial para dar. Yo necesitaba esa ayuda de un entrenador mental, como le llaman. Hoy me siento bien en el juego y están llegando los goles. Con ese trabajo, más los consejos de Maureen (Franco) y el entendimiento que ya tenía con Federico Martínez, vamos bien”.

PREOCUPACIÓN. La llegada de Maureen Franco a principios de este temporada fue muy importante para los jóvenes delanteros de Liverpool. Uno de los propósitos que buscaba el técnico Paulo Pezzolano con su incorporación, era justamente el crecimiento de sus jóvenes atacantes. Juan Ignacio Ramírez es uno de ellos. Aunque el “Colo” no niega que la cantidad de goles que marcó Maureen en los amistosos de pretemporada le preocuparon un poco.



“En la pretemporada tuve la sensación de que me iba a costar mucho convertir, con el nivel que mostraba Maureen. Je. Y que sigue mostrando porque cada vez que entra cambia el partido. Con Maureen hubo un cambio muy importante en el equipo. Tiene mucha experiencia y entiende muy bien el juego. A los jóvenes nos ha ayudado mucho”.

MERCEDES. Tuvo una niñez muy futbolera en una ciudad muy tranquila. Rodeado de su familia, padres, hermanos, tíos y abuelos. Vivía a dos cuadras del club Ascencio donde arrancó a los 4 años. “Los primeros años no pude competir por la edad”. Siempre jugó arriba y su abuelo Alfredo le pagaba por los goles que hacía. “Falleció hace poco. Quedó internado el día que jugamos en Brasil y yo convertí el gol. Y falleció el día que jugamos la vuelta con Bahía. Fue un cambio muy grande para mí porque desde chiquito me apoyaba y me enseñaba mucho. Pero sé que me está dando fuerzas para todo esto que estoy logrando”.

A los 13 años se vino a la Séptima de Liverpool, tras haberse probado en Nacional y Peñarol, entre otros. “Liverpool fue el club que elegí por el trato que me dieron. Y la idea del grupo Casal, ellos fueron los que me trajeron, era que me quedara donde me sintiera mejor”.



Al principio, viviendo en la sede de Liverpool, extrañó tanto que regresó a Mercedes. Pero le bastaron dos días para darse cuenta que tenía que volver si quería ser jugador profesional. “Me banqué como un campeón y hoy me siento orgulloso de haber vuelto. Liverpool me dio mucho cariño desde el principio y siempre me demostraron que me querían. Hoy quiero devolverle al club todo lo que me dio desde los 13 años”.



Amores. Juan Ignacio junto a Antonella, ambos serán padres por primera vez dentro de un mes y medio. Foto: Francisco Flores.

el amor Esperando la llegada de Faustina Con Antonella, mercedaria como él, están juntos desde los 13 años. “No fue sencillo porque yo estaba acá y es difícil estar lejos de la pareja y de la familia. Pero siempre aguantándonos. Y cuando yo firmé el primer contrato, hace tres años, pasamos a vivir juntos. Y ahora estamos por formar una familia”, contó sobre Faustina, que llegará dentro de un mes y medio para desplazar a Ozil, el perro que le debe su nombre al futbolista de Arsenal.

Antonella es periodista deportiva y relatora. Participó de una experiencia de una transmisión realizada sólo por mujeres. Pero no llegó a relatar un partido del “Colo”. “A veces relata mirando la tele. Siempre hablamos de fútbol y ella me da su opinión como también me la da Santiago, mi hermano, que vive acá con nosotros y también juega al fútbol en la Cuarta de Nacional”.

Niños. El "Colo" y Antonella tenían sólo 13 años cuando comenzó el amor.