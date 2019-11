El anillo estilo NBA que puede ganar Nicolás De La Cruz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Imitar no está mal siempre y cuando se apunte a dar saltos de calidad. Copiar lo bueno está bien y en este caso la Conmebol ha acertado en replicar instancias que en el resto del mundo no solo rinden, sino que motivan a los deportistas.

Como primera cosa, la Copa Sudamericana ya se definió en final única ganada por Independiente del Valle a Colón 3-1 en Asunción. Este sábado se va a jugar, también en un solo partido, la definición de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo en Lima. Y este cierre de torneo tendrá, además, un atractivo extra para los futbolistas: quien sea elegido el mejor jugador del certamen se llevará un anillo con oro y diamantes al mejor estilo del que lucen los campeones de la NBA o de la NFL.

Se trata de un anillo lujoso que bien podría ganar Nicolás De la Cruz (River Plate), quien es uno de los cuatro nominados a mejor futbolista de la Libertadores 2019.

Las características

La sortija es de oro amarillo de 18 quilates, con incrustaciones de 44 diamantes blancos que conforman la esfera de la parte superior del trofeo de la Libertadores y de otros 68 diamantes negros que conforman la base del anillo.

A los costados se encuentran 16 diamantes de corte princesa (ocho por lado), en tanto en la parte superior y con letras en oro dice Best of the (mejor del) y en la inferior, con las mismas características, la palabra Tournment (torneo).

Llama la atención que estas palabras estén en inglés y no en español, pero lo que se quiso fue elegir un idioma neutro porque en este caso el futbolista elegido también puede ser brasileño. Quizás en finales futuras si los dos equipos finalistas son de habla hispana las palabras figuren en español y en portugués si se tratara de dos conjuntos de habla portuguesa.

El costado

Al costado, también en letras de oro de 18 quilates, se encuentra el logo de Bridgestone, la firma que es el auspiciante principal de la Copa Libertadores, y el año 2019 que identifican al anillo como perteneciente a esa temporada.

Quiénes pueden ganar la sortija

El sistema de voto será popular. La empresa patrocinadora, que es la impulsora del premio, eligió a cuatro futbolistas para que la gente dé su voto por ellos. En esa cuaterna está Nicolás De la Cruz quien, junto a Ignacio Fernández, conforma la dupla de River.

Bruno Henrique y Gabriel Barbosa "Gabigol" son los dos por el lado de Flamengo.

La votación se podrá hacer a través de la página web que se dará a conocer durante la transmisión del partido y la premiación será al final del encuentro.