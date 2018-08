Angeleri: "La continuidad la tengo, en forma estoy; ahora a ponerme a disposición"

Marcos Angeleri fue uno de los pedidos de Alexander Medina a la dirigencia, un jugador de 35 años que puede jugar tanto de zaguero como de lateral derecho, un sector con problemas tras la lesión de Jorge Fucile el pasado miércoles por la Copa Sudamericana.

"En todos los lugares donde estuve siempre fue el entrenador que me pidió y con el que he tenido un diálogo, y esta no fue la excepción. Ese fue uno de los motivos por el cual quise venir acá", comenzó diciendo el jugador apenas fue recibido por los medios de prensa en el aeropuerto.

"La continuidad la tuve siempre. Desde que llegué a San Lorenzo creo que jugué alrededor de 80 partidos en dos años y medio. La continuidad la tengo, lo único que terminé el contrato el 30 de junio. En forma estoy, ahora a ponerme a disposición del entrenador para cuando me necesite", agregó en respuesta a Telemundo.

En relación a los motivos que lo llevaron a fichar por Nacional, Angeleri dijo que fue "un poco de todo. Que haya gente conocida en el plantel (Gonzalo Bergessio, ex compañero en San Lorenzo y Sebastián Fernández, con quien coincidió en Málaga), que el entrenador quiera contar conmigo, que el club me quiera y haya hecho todo lo posible es importante. El lugar también influyó, es un lugar que me gusta mucho. Los uruguayos que conocí a lo largo de mi carrera me llevé bárbaro, entonces sé que me van a recibir bárbaro y me voy a llevar bárbaro", sentenció.