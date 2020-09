Ángel Di María no fue convocado por Scaloni y se puso furioso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No encuentro explicación a por qué no estoy convocado. Es difícil de entender, estando en un buen momento, no ser convocado”, dijo Ángel Di María tras no haber sido convocado por Scaloni para los primeros partidos de las Eliminatorias, en los cuales Argentina se enfrentará a Ecuador de local y luego visitará a Bolivia.

"Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado", añadió el dialogo con Continental.

Más adelante dejó claro que no piensa que su ausencia se deba a un recambio. “Si uno se pone a pensar que es por el recambio, no debería estar Leo, tampoco el Kun ni Otamendi. No lo tomo por ese lado. Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé".

"Cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar. No sé si llegaré con éste nivel hasta el Mundial, pero daré el 100% para volver a estar en la Selección", culminó Di María.