Ángel Correa: "Mi madre no comía para que comiésemos nosotros"

El delantero del Atlético de Madrid, Ángel Correa, contó algunas de las situaciones que le tocó vivir al crecer en el seno de una familia humilde y en un barrio complicado. En diálogo con el programa El Transistor de Onda Cero conmovió al describir, por ejemplo, que su madre no comía para que pudiesen hacerlo sus hijos.

“De pequeño me sacaron del barrio de las Flores porque era muy jodido. Allí perdí a muchos amigos por alguna bala, por estar en un lugar donde no debían estar. Nunca tuve un juguete, a lo mejor alguna pelota, que la verdad que con ella éramos felices. Siempre me llamaba la atención que mi madre decía que no tenía hambre. Cuando iba creciendo me daba cuenta de que no comía para que comiésemos nosotros, éramos 10 hermanos…es una guerrera”, relató el futbolista argentino.

Correa confesó estar muy agradecido con Atlético de Madrid: “Llegué con 18 años con muchísima ilusión y muchísimas ganas, ahí me sale que tengo una anomalía en el corazón. En su momento no entendía nada y pensé que debía ser otra cosa. Si no me operaba me podía morir, pero tenía que decidirlo yo. Pero escuchaba eso y pensaba ‘no, quiero jugar las semifinales de Libertadores’, pero mi representante y el médico me convencieron de operarme”, señalaba.

Y agregó: “Estaré siempre eternamente agradecido al Atlético de Madrid, mi familia y yo dejamos de ser pobres gracias este club. Por eso, intento devolver todo en el campo. Estuve muchísimo tiempo entrenando solo y fue una alegría inmensa cuando hice mi primer gol. El pase me lo había dado Fernando Torres”.