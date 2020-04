La anécdota de Horacio Elizondo: "No sabía cómo expulsar a Zidane"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horacio Elizondo fue uno de los árbitros más destacados que tuvo el fútbol de Argentina. En diálogo con el programa Hora 25, de Radio Oriental, el juez que se retiró en 2006 habló de varias anécdotas que le dejó el fútbol, entre ellas la difícil situación que le tocó vivir en la final del Mundial de 2006, cuando jugaban Italia y Francia, y debió expulsar a Zinedine Zidane, hoy entrenador de Real Madrid.

"Pasaron 21 años desde que comenzó mi carrera en la escuela de árbitros hasta que la cerré dirigiendo un Mundial. Es el producto del esfuerzo y el trabajo. Me frustró y me entristeció no haber ido al Mundial de 2002. Ahí fue un hecho que me marcó y para el 2006 quería ir a Alemania y dirigir la final”, comentó Elizondo en una distendida charla.

"Trabajaba mucho para mantener el equilibrio emocional dentro del campo de juego. El respeto era lo fundamental, pero sí una vez le dije a un jugador 'déjame de hinchar las pelotas'.Eran situaciones de juego que quedaban en la cancha", recordó.

En aquella final de la Copa del Mundo de 2006, Mundial al que Uruguay no fue tras quedar eliminado en el Repechaje con Australia, Elizondo expulsó a Zidane tras darle un cabezazo al italiano Marco Materazzi.

El exárbitro recordó que "yo no lo vi, estaba a 40 metros, pero Luis Medina Cantalejo (cuarto árbitro) me dijo por intercomunicador 'Zidane le dio un cabezazo a Materazzi'. No sabía cómo expulsar a Zidane, si en el medio de todo o ir hasta el juez de línea y hacer un acting. Entonces fui hasta el asistente y le dije 'faltan 10', te quiero concentrado'. Me di vuelta y expulsé a Zinedine Zidane. Soy un agradecido al cuarto árbitro porque vio la jugada porque esto también tiene que ver con un trabajo y aveces tenemos que tomar decisiones".

Por último, Elizondo contó que "dirigí varias veces a la selección de Uruguay

y también a varios clubes uruguayos. Pero desde la comparación con Argentina como sociedad creo que son muchísimo más educados que nosotros".