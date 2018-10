Los retos a Viudez y Recoba: la anécdota de Damonte para definir a Gallardo como DT

El argentino Israel Damonte estuvo entre 2012 y 2013 en Nacional. En una entrevista concedida a La Nación, el volante recordó su pasaje por el tricolor: "Estuve un año y medio e hice grandes amigos. El uruguayo es muy servicial, y si uno no responde al prototipo de argentino canchero, le abren la puerta y le dan el cien".

"Además salimos campeones. Quiero mucho al uruguayo, me encanta Uruguay y cada vez que puedo, me cruzo. He ido a pasar las fiestas con la familia", agregó.

Consultado sobre cómo era el "Muñeco" Gallardo en sus comienzos como DT en ese equipo de Nacional, recordó: "Sin dudas, ya se perfilaba para ser un gran entrenador. Lo que más destaco de Marcelo es su personalidad, cómo trata a todos por igual y la intensidad para entrenar. Es estar siempre al 100, nadie puede regular, y eso es espectacular", explicó.

Para ejemplificar ese concepto, Damonte dejó una anécdota: "Una vez, Viudez caminaba y Marcelo empezó a retarlo. 'Dale, Taba. Dale, Taba', le decía, y como seguía boludeando lo sacó y lo limpió del partido. Viudez era la figura, ¿eh? Y así marcaba un precedente. Lo mismo con Recoba. Tenía esos manejos y personalidad como para sostenerlos".

"Encima, después venía y te decía: 'Isra, el cambio de frente es así". Y pum, le daba con el empeine y la ponía donde quería. Y yo por adentro decía: "A vos te sale eso, a mí ni loco" (ríe). Además de todo, un crack con la pelota", finalizó.