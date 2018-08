Andrés Scotti tiene el objetivo del estatuto y la intención de renovar a Tabárez

"Primero ponerlos al tanto de cómo se dio la situación esta. Personalmente, el viernes me estaba yendo para afuera y me llaman de FIFA que estaba esta situación debido a que no se habían aprobado los estatutos en la AUF acorde a FIFA, me invitan a participar de la Comisión. Me tomé hasta el lunes que les dije que volvía después de un fin de semana familiar. Charlé con ellos y echuché las pautas y el camino a seguir", comenzó diciendo Andrés Scotti en la tarde de este miércoles en la AUF.

"El objetivo grande es venir a no cambiar ningún proceso de campeonato actual, ni de tocar nada administrativo ni nada que de cómo viene funcionando la AUF. En la parte administrativa estamos muy contentos cómo viene trabajando, en el desarrollo también. El gran objetivo es aprobar esos estatutos que desde el 2012 y 2013 comenzaron a trabajar para hacerlos acorde a lo que es FIFA y Conmebol. Hasta último momento no se pudo llegar a buen puerto y es por eso que por eso que intervino. Nos pidió que colaboremos, que se cierre y se ponga al día. Nuestro objetivo es aprobar el estatuto para sentar buenas bases para ordenar, democratizar y profesionalizar la AUF", continuó.

"Es puramente honorario, vocacional. Yo estaba con mucho laburo, la verdad para serles honestos, no tenía pensado aceptar, pero me iba a acostar con un cargo de conciencia importante y no iba a poder descansar. Entonces opté por participar, algo por lo que siempre luché: por un mejor fútbol uruguayo. Con mi almohada, mi conciencia y con los valores con los que me han formado en casa, decidí participar para que la AUF se profesionalice", sentenció.

Un paso: un futbolista en la AUF.

"Incluso había un poco de incertidumbre de la gente que estaba trabajando acá que un deportista citado por FIFA para colaborar con un futuro está bueno. Da un lugar para trabajar como se lo tienen que dar a todos los estamentos del fútbol de nuestro país, lo hace más democrático. Encontré un ambiente de incertidumbre, tuvimos que transmitir tranquilidad que no veníamos a hacer nada raro".

El ambiente político generado.

"Los que han decidido vienen de FIFA y Conmebol. La idea es que haya diferentes ópticas, cosa que no esté ligado a nada. No se trate que vaya cada uno por su lado, se trata que haya consenso, diferentes cabezas. Acá no se viene contra nadie, sino a favor de, eso tiene que quedar claro. Nuestra idea es sacar adelante esta situación para que cuanto antes haya elecciones y la AUF siga caminando".

Miembros de política, sin dirigentes de fútbol.

"Lo que no sé es qué es 'gente del fútbol'. En Uruguay somos todos medio del fútbol, si vamos al caso. Acá venimos todos con un bien común. Venimos con la mejor energía para que nuestro fútbol dé un paso hacia adelante y no sigamos peleando".

¿Ha tenido reunión con clubes?

"Recién FIFA hoy oficializó nuestros nombres, tuvimos que esperar. Nuestra idea es transmitirles tranquilidad (a los clubes)".

Lo que Scotti puede aportar.

"De mi parte intentaré aportar los conocimientos, la experiencia que he tenido en la empresa y en el deporte. Y cosas que he visto afuera cómo han evolucionado en otros lados. Si han podido salir adelante en otros lugares con una complejidad peor, esperemos nosotros poder ayudar. El estatuto lo van a tener que aprobar los clubes en asamblea para recién ahí ir al Ministerio".

¿Qué puede aportar un jugador?

"Sin dudas que tienen que tener lugar y voto, no me cabe la menor dada. Como tiene que tener un árbitro, los entrenadores, el fútbol del interior, el fútbol femenino. Todos. Está fuera de discusión. Eso lo hace más transparente, más democrático. Una opinión de un deportista creo que también va a aportar a la calidad del espectáculo para que la gente vaya a las canchas y encuentre un lugar más armónico, no como hoy que hay estadios y canchas que dan mucho que desear".

Los cambios que se vienen.

"Nuestro gran objetivo es el estatuto. Después obviamente, tenemos que mejorar mucho en infraestructura, pero todos los equipos tienen que trabajar duro en ello. Sería bueno que la AUF con proyectos, como viene haciendo, participe en esos desarrollos principalmente en el área formativa. Si el área profesional tiene carencias, imagínense las formativas".

La selección y la renovación de Tabárez.

"Tenemos la suerte y un privilegio de tener un proceso de selecciones ordenado, inédito y alabado y valorado en todo el mundo, tenemos que cuidarlo. Ojalá este proceso continúe, es una de las posibilidades. Y es una opción, porque si no me equivoco hasta que no haya elecciones vamos a tener que seguir tomando decisiones".

¿Situación politizada?

"A nosotros nos llamó FIFA para que se apruebe el estatuto, porque si no puede terminar peor la cosa. Nuestra idea es armar un estatuto acorde a la situación de Uruguay con las exigencias de FIFA y Conmebol, ahí se lo presentaremos a los clubes, después los clubes van a decidir".

La no aprobación del estatuto hasta ahora.



"Dejamos todo para último momento, particularmente en el fútbol. Todas las decisiones se dejan para lo último. Si tenemos tiempo para trabajar es bueno poner fechas, poner límites, un ojo de ruta claro. Un estatuto acorde al fútbol internacional y que esté acorde a nuestra situación actual, porque no podés profesionalizar todas las áreas del fútbol a la vez, tiene que ser progresivo, pautado. Hay que estudiarlo bien. Pero la participación de todos los actores del fútbol es una de las cosas importantísimos".

La posibilidad de una Superliga en Uruguay.

"Si el estatuto no se termina aprobando, la FIFA desafilia a la AUF. No hay dos lecturas".

La compleja situación económica.

"La idea es trabajar duro para que en dos o tres años no tengamos que hablar de estos pormenores de remar mes a mes, remando para cubrir pagos, costos fijos. Si damos balances antes de empezar el año, damos abales de garantías, esto no estaríamos hablando".

Su situación.

"Yo estaba por fuera. Obviamente querían que participe porque saben que no le tengo que rendir cuentas a nadie, lo que salga de acá va a ser por el bien del fútbol uruguayo".

La conformidad del MEC

"Creo que si le presentás un estatuto más o menos democratizado (en el Ministerio de Eduación y Cultura), no va a haber mayores problemas".

¿Más integrantes?

"Nos han manifestado que podrían integrar dos personas más (el Comité de Regularización) que tenían 72 horas para seguir trabajando en eso".

La colaboración de Ignacio Alonso.

"Habla bien de 'Nacho' que de una mano, él está al tanto de toda la dinámica administrativa. Nos viene bárbaro, nos va a ayudar mucho".

La participación del gobierno y demás actores.

"La idea es ir charlando con todos. Nosotros estamos abiertos, el que quiera venir. Que vengan con soluciones. Ayer estuvimos hablando con la gente de formativas y les dijimos que si tienen proyectos pueden ser incluidos en el estatuto".