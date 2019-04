Andrés Scotti: "El deporte debe ser una política de Estado" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actividad física es esencial para la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud. Sin embargo, pese a sus múltiples beneficios, apenas el 3% de la población uruguaya está afiliada a instituciones deportivas.



Desde hace un año, se sumó un nuevo jugador en el mercado para aportar en la lucha contra el sedentarismo: Enfoque. Se trata del primer centro deportivo integral del país, que se emplaza en Buceo (Florencio Varela y Magariños Cervantes).



Su foco es brindar un servicio que nuclee tanto el espacio para realizar actividad física, como un centro de rehabilitación y de alimentación. “Buscamos que sea un lugar que englobe todo para que se permita entrelazar con los compromisos laborales diarios de cada persona”, señaló el exfutbolista Andrés Scotti, quien dirige el emprendimiento junto a Diego Godín, Vicente Sánchez y el ayudante técnico del maestro Tabarez, Mario Rebollo.



El hecho de que la conducción de Enfoque esté en manos de personas destacadas del deporte provoca que se cuide hasta el más mínimo detalle de las instalaciones y que el equipamiento sea de última generación.



Tal es así que su edificación de dos plantas y más de 5.000 metros cuadrados insumió una inversión cercana a los US$ 8 millones. Tiene una cancha polifuncional anexada a la pista de entrenamiento de 60 metros de largo y otra de césped sintético, una piscina para hidrogimnasia y matronatación; sala de musculación de dos pisos; área de entrenamiento funcional; y ofrece entrenamiento cardiovascular, salas de zumba y pilates, entre otros servicios.



Se puso énfasis también en que el tipo de piso y amortiguación de Enfoque con los que cuenta el centro sean los ideales para practicar ejercicio; “Colocamos lo mejor que hay en el mercado para prevenir lesiones articulares tanto en niños como en adultos”.



Asimismo, tiene una clínica médica deportiva (Mets) con especialistas para recuperarse frente a cualquier lesión y una cafetería – restaurante que ofrece menús saludables y nutritivos.

VER GALERÍA. El centro deportivo integral Enfoque. Fotos: M. Bonjour El centro deportivo integral Enfoque. Foto: M. Bonjour El jugador de Nacional Thiago Vecino en Enfoque. El centro deportivo integral Enfoque.

Estas particularidades hacen que acapare a un público más amplio que el del barrio. De hecho, muchos deportistas profesionales lo eligen. “Estábamos convencidos de que nos iba a ir bien, pero superó las expectativas. Tenemos más de 3.000 socios y estamos muy felices, no solo por el volumen sino por la devolución positiva de la gente”, aseguró Scotti.



El crecimiento es sostenido, pero la meta es no hacerlo muy rápido para no perder en calidad de servicio. La capacidad máxima del centro ronda los 4.000 socios.



Remarcó además que cambió la fisonomía del barrio: “Se implantó en una zona que carecía de un servicio de estas características para toda la familia. Tenemos desde niños hasta adultos mayores, pasando por todos los niveles, desde alguien que nunca pisó un club hasta profesionales”.

impulso Crear conciencia

El exfutbolista de la Selección sostuvo que es necesario generar conciencia en la sociedad de los beneficios de la actividad física. “Nuestro gran competidor no son las instituciones deportivas, son los shoppings, el consumo, sedentarismo, tecnología…”, enfatizó.



Para cambiar esto se debería incentivar a nivel país. “Creo que el deporte tiene que ser una política de Estado”, subrayó, mientras agregó que la gente está demandando cada vez más este tipo de emprendimientos.



Aseguró que si bien a veces cuesta generar un hábito, una vez que se logra, uno percibe sus notables beneficios, ya sea en mejoras de dolores articulares, espalda y estado de ánimo, entre otros. “Nosotros vivimos esto en carne propia y es una forma de volcarle a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado el deporte”, subrayó.