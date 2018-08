Andrés Scotti fue convocado para representar a los futbolistas

Con Eduardo Ache, Fernando Goldie y Pedro Bordaberry prácticamente instalados en la futura Comisión Normalizadora que nombrarán FIFA y Conmebol para conducir la AUF, todavía faltan dos cupos por cubrir. Es intención que uno de ellos represente a los futbolistas y el elegido fue Andrés Scotti. El exdefensor de la selección uruguaya (integrante del plantel del cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y campeón de América en 2011) estaba de viaje, arribó ayer al país, recibió el llamado de la Conmebol y por la noche se hizo presente en el hotel Sheraton. “Vine a escuchar y nada más”, dijo al ingresar. No obstante, aclaró que difícilmente pueda tomar parte de la comisión. “Tiempo tengo muy poco, porque tengo un negocio al que estoy abocado (Enfoque), pero como me llamaron por respeto vine charlar con ellos”, añadió. Consultado sobre qué le parecía la intervención a la que será sometida en horas la AUF, expresó: “Por algo será que la FIFA tomó esta decisión. No se interviene un estamento de esta índole así nomás. Los clubes tuvieron tiempo, años diría, para aprobar el nuevo estatuto y no lo hicieron”.

Los futbolistas, especialmente los de la selección, han reclamado en los últimos años (a raíz de los derechos de imagen) tener participación en las decisiones importantes de la AUF, por lo cual se encuentran en una posición inmejorable en este momento, no solo por eventualmente integrar la Comisión Normalizadora, sino porque desde allí pueden impulsar los cambios en el nuevo estatuto para luego tener voz y voto en el futuro Congreso, que sustituirá a lo que hoy es la asamblea general de la AUF. “Amo a mi país y me gustaría ver un mejor fútbol uruguayo”, añadió Scotti.

Su nombre no es el único que se manejó en la pasada jornada. También se escuchó el de Sebastián Eguren, otro exceleste de la generación de Sudáfrica 2010. En su caso trabajó en el fútbol hasta hace poco, ya que integró el cuerpo técnico de Martín Lasarte en Nacional.