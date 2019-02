Andrés Cunha bajo la lupa clásica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue grande la polémica que se instaura partido a partido en relación al arbitraje. En el duelo clásico por la Supercopa Uruguaya no fue la excepción y vale remarcar el partido que tuvo Andrés Cunha junto a sus compañeros de terna que, como sucede en todos los ámbitos, tuvieron aciertos y errores.

Algunos fueron más importantes que otros, pero sí pudieron haber desnivelado de una manera u otra el trámite y el resultado de un juego que terminó siendo victoria para Nacional mediante los penales.

Eso sí, hay que dejar en claro que se lo vio siempre muy cerca de las jugadas a Andrés Cunha buscando estar ubicado en el lugar preciso y así encontrar la mejor visión de cada una de las incidencias del duelo clásico.

Tras un primer tiempo donde pasó poco más que el gol de Marcos Angeleri y donde los árbitros no tuvieron demasiada incidencia, llegó un complemento que fue la clara antítesis y a la prueba quedó que el arbitraje quedó mucho más expuesto y fue aún más observado.

ACIERTOS Las buenas que dejó el arbitraje

No era fácil pero estar cerca de la jugada, que fue una constante del árbitro, le permitió cobrar un penal sobre Gabriel Fernández que fue bien sancionado. Marcos Angeleri tomó por el cuello al "Toro" que no pudo saltar, cayó al piso y provocó que el árbitro principal cobrara la infracción.

Último minuto del alargue y Peñarol iba en busca del tanto que evitara los penales. Pelota por banda derecha del ataque aurinegro e infracción de Álvaro "Palito" Pereira, segunda amarilla y roja. Correcta decisión de Cunha que debió expulsar al carrilero tricolor.

La otra jugada donde acertó Andrés Cunha fue en el choque entre Giovanni González y Kevin Ramírez. La situación en la que terminó el volante tricolor y la protesta de sus compañeros podría haber llevado al árbitro a mostrarle, por ejemplo, la tarjeta roja. La repetición de la incidencia demostró que fue un choque y que no existió agresión, por lo que Cunha acertó.

ERRORES Las malas del arbitraje

Estoyanoff movió rápido una infracción cerca del área de Nacional. Jugó con Agustín Canobbio y este se la devolvió, el "Lolo" se intentó meter al área y cayó pidiendo infracción de Joaquín Arzura. El árbitro entendió que no fue falta, pero lo que realmente faltó fue la amarilla para el volante de Peñarol.

La gran polémica de la noche se dio a falta de tres minutos para el final de los 90'. Tras un tiro de esquina, la pelota cayó en los pies de Giovanni González que cuando fue a rematar fue marcado por Santiago Rodríguez. El juvenil levantó la pierna y Cunha no dudó en expulsarlo, pero la incidencia generó mucha polémica porque muchos entendieron que con una amarilla lo podía solucionar.

Una jugada que pasó desapercibida y que generó más molestia por lo que pasó después, fue la que se dio en el mediocampo entre Felipe Carballo y Walter Gargano. El volante juvenil de los tricolores le entró muy fuerte al "Mota" y lo pisó cuando el jugador aurinegro se barría para recuperar la pelota. El error estuvo en no cobrar la infracción y además no mostrarle tarjeta. Luego de eso, Bergessio no devolvió la pelota y generó una molestia más grande en los jugadores mirasoles.

Otra de las jugadas en las que Cunha equivocó fue en la incidencia entre Esteban Conde y Gastón Rodríguez. En esa jugada, el arquero tricolor tomó la pelota, pero el delantero mirasol se le interpuso y cometió falta. Cunha la cobró y hasta ahí estuvo correcto aunque le faltó una clara expulsión a Conde. Es que el guardameta de Nacional agredió con un codazo Rodríguez. No era penal, porque Cunha ya había cobrado la falta, pero sí el arquero debió ver la roja.

ASISTENTE Javier Castro erró en una jugada clave.

El primer asistente de Andrés Cunha se equivocó en una jugada que terminó siendo clave. Gabriel Fernández peleó una pelota con Gonzalo Angeleri, la misma rebotó en el delantero y se fue al saque de arco, pero el árbitro cobró córner.

La jugada terminó derivando en una incidencia clave para el partido ya que de ahí surgió la expulsión de Santiago Rodríguez que dejó a Nacional con diez hombres.