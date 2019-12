Andrés D'Alessandro, la primera gestión de Diego Forlán para Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Forlán no se hará cargo del plantel principal de Peñarol hasta enero, pero eso no significa que no esté trabajando en el armado del equipo. Una de las razones por la cual se quería elegir rápidamente el técnico en filas aurinegras era no perder tiempo en el tema contrataciones. Ya hay nombres que se han manejado, pero hay uno por el que el propio entrenador hizo la gestión: Andrés D'Alessandro.

Jonathan Urretaviscaya, uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza en Peñarol By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Jonathan Urretaviscaya, uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza en Peñarol

El domingo Forlán participó de Lance do Craque, el partido benéfico que organiza anualmente D'Alessandro, y allí mantuvo una larga charla con su excompañero en Inter de Porto Alegre. Forlán le contó de su proyecto y tentó al argentino, quien a fin de año culminará su contrato con el club gaúcho del cual es ídolo.

D'Alessandro tiene 38 años y el 15 de abril cumplirá 39. Forlán explicó a los dirigentes que futbolísticamente está muy vigente, pero hay un plan que va más allá del campo de juego.

El nuevo técnico aurinegro conoce muy bien al "Cabezón", por sobre todas las cosas lo importante que es como líder de un vestuario y también su profesionalidad. Ya se ha informado de la importancia que le da Forlán a todo lo que es la disciplina de un profesional y, en virtud de que habrá una fuerte apuesta a los juveniles durante 2020, el de D'Alessandro es un ejemplo que se quiere transmitir.

Jorge Barrera: "Forlán viene con un proyecto serio y muy profesional" By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Jorge Barrera: "Forlán viene con un proyecto serio y muy profesional"

El factor económico es más limitante que el de la edad en este caso. También la duración del contrato seguramente puede ser un tema a negociar.​ Sin embargo, no habría mucho tiempo para tomar la decisión porque según informa el portal de TyC Sports, D'Alessandro ya tendría un acuerdo de palabra con Inter para renovar.

2012-13 Compañeros en Inter

Forlán y D'Alessandro compartieron cancha en 25 partidos defendiendo a Inter de Porto Alegre y el equipo gaúcho anotó 5 goles con participación directa de ambos: 4 fueron de Diego con otras tantas asistencias del "Cabezón", en tanto el restante fue un pase del uruguayo para el tanto del argentino.

Completaron 1.560 minutos juntos en el campo de juego. Forlán disputó 55 partidos con los "Colorados" y convirtió 22 tantos, a un promedio de 0,47 por partido.

D'Alessandro fue campeón de América en 2010 con Inter y ese año fue elegido como el Mejor Jugador de América en la Encuesta de El País.