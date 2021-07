Andrés D’Alessandro: “En Nacional no estoy de paso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jugador de Nacional Andrés D’Alessandro brindó una interesante conferencia ayer. “Hoy al fútbol parado es imposible jugar”, afirmó el “Cabezón”.

Y agregó: “Hay una base fundamental que es el estado físico, para poder moverte y estar en plenitud hay que estar bien físicamente. Hoy el fútbol evolucionó muchísimo a nivel táctico y físico, aunque eso no es más importante que la pelota porque de nada sirve correr, no pensar y dársela a los contrarios. Con la idea de jugarlo y pensar el juego, siempre en mi posición necesité movilidad, porque es una zona de la cancha que es difícil de jugar, hay que saber jugar a uno o dos toques, hay que saber jugar de espaldas, saber cuándo hay que darse vuelta. Eso lo aprendí con el tiempo”.

El 10 habló de Nacional y comentó que “es el club que esperaba encontrar. Lo tengo muy claro hasta hoy y lo tuve claro cuando hablé con el club a lo que venía. Acá no estoy de paso, vine a poder ayudar, a seguir con esta importante secuencia de victorias a nivel de campeonatos y obviamente a buscar el tri, que hace mucho no se consigue. Los chicos hicieron un esfuerzo muy grande para ganar dos títulos seguidos, fue difícil”.

D’Alessandro puntualizó que “Nacional hoy está bien. No podemos obviar que hemos quedado afuera de Libertadores, que no lo esperábamos. Tampoco esperábamos quedar afuera de la Sudamericana. Nos tocó los clásicos, ganamos uno y perdimos uno, quedamos afuera por el gol de visitante, pero sí reconocemos que hemos perdido esa eliminatoria en el primer partido; en el Parque nos costó muchísimo no haber jugado bien, no haber estado a la altura de lo que necesitaba el partido”.

Por último, “D’Ale” consideró que “el fútbol uruguayo es duro. Tiene una estructura que no es de las mejores. Es importante estar bien mentalmente, es un fútbol que lo requiere; te encontrás con canchas que no están en buen estado, con situaciones que ya las he pasado y no me sorprenden, estoy muy bien adaptado a eso. Me gusta. Ojalá en un futuro el fútbol uruguayo pueda mejorar porque hay buenos jugadores. Con una estructura mejor el fútbol uruguayo puede mejorar en el continente”.