Andre Gray: "Estamos luchando porque las vidas de los negros no importan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Andre Gray, figura del Watford, aseguró que los negros son "estereotipados y juzgados por la Policía" en Inglaterra. Tras las protestas por la muerte de George Floyd que se realizaron en todo el Reino Unido y Estados Unidos, Gray consideró que la brutalidad policial prevalece en ambos lados del Atlántico.

En declaraciones al diario The Guardian, el delantero de 28 años que tiene tatuajes de famosas figuras negras como Martin Luther King, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Bob Marley y Malcolm X, opinó que “hay personas ignorantes que no entienden por qué estamos marchando y protestando" y remarcó: "Estamos luchando porque las vidas de los negros no importan. Eso es simple".

“No se trata solo de George Floyd y la brutalidad que está ocurriendo en Estados Unidos. Se trata de lo que está sucediendo en Inglaterra y el resto del mundo. Siento que somos afortunados de no tener policías armados en las calles porque todavía estamos estereotipados y juzgados por estos policías aquí, exactamente lo mismo (que en los Estados Unidos)", añadió.

Sobre la infinidad de veces que sufrió el racismo, el futbolista del Watford contó: “Ni siquiera puedo contar cuántas veces me han detenido. No puedo contar cuántas veces he ido a un club y no he entrado, cuántas veces un guardia de seguridad me ha seguido por una tienda. No puedo contar cuántas veces alguien me ha preguntado si soy futbolista porque salí de un lindo auto".

También explicó que "al final de cada día, soy tres personas en el país. Soy un futbolista, un rapero o un traficante de drogas. Estos son los hechos. Entonces, los combates aquí no son solo por la brutalidad policial en Estados Unidos, sino también por Inglaterra. Y París y en todo el mundo. Es por el racismo sistemático que está en todas partes”.

Por esa razón, Gray cree que las protestas de Black Lives Matter deberían continuar hasta que haya un cambio tangible."Las cosas tienen que cambiar. La gente se queja de las protestas, siempre tienen algo que decir pero no entienden cómo nos sentimos. No lo entienden. Todo lo que quieren decir es, 'No, todas las vidas importan', pero este no es el punto."Estamos luchando porque las vidas de los negros no importan. Eso es simple".