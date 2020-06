Ander Herrera: "Yo sé que Cavani quiere jugar en España... me preguntaba mucho"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani ya pasó por dos de las ligas más fuertes que tiene el fútbol europeo. Jugó en Italia y luego pasó a Francia y no se podría descartar que dentro de unos meses se encuentre jugando en otro de los grandes torneos del Viejo Continente.

Lo que reafirma todavía más esta posibilidad fueron las declaraciones del español Ander Herrera en entrevista con Diario AS, donde dejó entrever que al "Matador" le seduce mucho jugar en España.

"Yo sé que Cavani quiere jugar en España, porque es una liga y un país que le encanta", expresó el mediocampista que es compañero del salteño en el Paris Saint-Germain.

Atlético de Madrid fue uno de los equipos que intentó hacerse con sus servicios en el último mercado y no sería raro que los colchoneros regresen por él en los próximos meses.

"De hecho, me preguntaba mucho, pero desde que nos fuimos de París no he tenido la oportunidad de hablar con él y desconozco su situación", finalizó el nacido en Bilbao.