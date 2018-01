"Andate y no vuelvas más" le dijo un directivo de Lanús a Sand

"Andate y no vuelvas más, ojalá te vaya como el culo donde firmes", escribió un directivo de Lanús al delantero José Sand, que con el equipo argentino fue subcampeón de la Copa Libertadores de 2017 y ha decidido poner fin a su contrato para fichar por otro club sudamericano.



El mensaje escrito en Twitter por Alejandro Rellán, revisor de cuentas de Lanús y hermano del vicepresidente de ese club, Juan Manuel Rellán, se dio luego de que 'Pepe' Sand retirara sus pertenencias de la sede para presuntamente fichar por el Deportivo Cali colombiano.



"Así te vas y te cagás en el club que te dio un nombre en el fútbol. ¿Dónde quedaron tus lágrimas cuando volviste... Andate y no vuelvas más, ojalá te vaya como el culo donde firmes", escribió Rellán.



El directivo acompañó sus palabras con una imagen en la que se ve a Sand subirse a su camioneta para dejar el club.



El goleador de 37 años es uno de los máximos ídolos de la institución, ganó cuatro títulos y fue el máximo artillero de la última Copa Libertadores.



A pesar de que Lanús no recibió una notificación oficial, el presidente del club, Nicolás Russo, dijo hoy a Radio La Red que el agente de Sand le aseguró que "tiene todo arreglado" con el Deportivo Cali".



Varios hinchas de Lanús le dedicaron mensajes de apoyo a Sand a través de las redes sociales y criticaron a Rellán.