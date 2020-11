El análisis de Tabárez tras una nueva derrota frente a Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No nos dio para ganarle a un muy buen equipo que se benefició de las circunstancias del partido y que con el correr del partido justificó el resultado. No pudimos y quedamos en el quinto puesto en las primeras cuatro fechas”, dijo el técnico Óscar Tabárez tras la derrota de Uruguay por 2-0 ante Brasil por la cuarta fecha de las Eliminatorias para Catar 2022.

“No se si se puede decir que fue un inicio irregular", continuó el entrenador celeste. "Lo que nos tocó duro fue la derrota en Ecuador. Logramos revertir un poco la situación en el partido con Colombia y ahora nos tocó Brasil, como después nos va a tocar Argentina. Es un inicio que se veía muy exigente y realmente lo está siendo así”.

"Hubo que salir a buscar sacando fuerzas de flaquezas, sobre todo desde el punto de vista de la confianza. El equipo plantó cara desde el punto de vista anímico pero no alcanzó. Aunque por momentos hicimos algo, se complicó y más cuando nos quedamos con 10 jugadores. Aún cuando al final Brasil hizo valer su hombre de más teniendo la pelota, ningún jugador de Uruguay dejó de correr intentando recuperarla”, analizó Tabárez, quien luego brindó su opinión sobre la polémica expulsión de Cavani.

"Me sorprendí. Inclusive cuando el árbitro estaba mirando la pantalla del VAR no se veía que fuera con intención. Hasta me pareció que aguantó la pierna hasta último momento. Edi se quejaba que la explicación que le dieron fue que se trató de un exceso de fuerza. Él les preguntaba cómo se medía eso. Anécdotas del fútbol. Lo concreto es que recibimos varias amarillas y varios quedaron en capilla, además de Nahitan Nández que no puede jugar con Argentina”.

Tite saluda a Tabárez.. Foto: Nicolás Pereyra.

Más adelante se refirió al cansancio de su equipo y a los cambios: "La exigencia del partido anterior fue muy importante y los cambios que se hicieron tuvieron que ver con eso. Tenemos datos de los gastos de energía que tienen los jugadores. Son parámetros científicos y a veces puede ser un jugador que esté jugando bien. Quisimos cambiar la dinámica del mediocampo con gente fresca para apuntalar el trabajo de los atacantes. Igual nos costó porque no era sólo lo que pudiéramos hacer nosotros, sino el rival que teníamos enfrente. Brasil tiene buenos jugadores y un abanico inmenso para elegir, aunque le faltaron jugadores importantes".

Al ser consultado sobre el bajo rendimiento de su equipó, respondió: “una cosa es el resultado y otra el rendimiento”. “Si ya empezamos con esas preguntas de triple filo, mejor dejarla ahí”.