Amoza: "Ligüera tendrá que empujar a Nacional por el lado anímico"

Convencido de que había que tomar una decisión porque “no había mucha chance” y porque “la sensación que existía era que le iba a hacer difícil” a Jorge Giordano cambiar la situación deportiva que se vivía, Gustavo Amoza reveló que la cercanía de Martín Ligüera con los futbolistas y con la vida del club condicionó su nombramiento. En ese sentido, remarcó que el nuevo técnico tendrá que “ir por el lado anímico, de cohesión de grupo” para empujar a Nacional a ganar estos dos partidos porque “hay que enfrentar la final con solidez mental”.

El dirigente tricolor opinó que a Ligüera “no le va a dar mucho tiempo para practicar ningún sistema diferente o revolucionario, tendrá que ir por el lado anímico, de cohesión de grupo, de búsqueda de esos líderes que hay dentro del equipo para que sobre sus espaldas carguen al resto del grupo y empujen a Nacional a ganar estos partidos”.

Este repunte será absolutamente determinante para el futuro, porque “Nacional tiene que ganar los dos partidos que le quedan y enfrentar las finales con una solidez mental que es la necesaria para esos momentos”.

A la hora de explicar las razones que llevaron a la dirigencia a tomar la determinación de cesar a Jorge Giordano, en su diálogo con Vamos que Vamos (94.7 y 1050 AM), Amoza dijo: “Nos quedó la sensación de que era una situación muy difícil para Jorge poder revertir esto en dos fechas en donde nos estamos jugando el pasaje a la final y, eventualmente si pasamos a la final, tenemos que enfrentar quizás a Liverpool. Ese es el punto de quiebre, notar que en este momento del campeonato, esta situación parecía que se le iba a hacer difícil a Jorge poder cambiarla”.

Si bien resaltó que en Nacional no pueden olvidarse que la diferencia en la Anual “se logró con la dirección de Giordano y si hoy estamos con cuatro puntos de ventaja es gracias a esa gestión”, Amoza también indicó que “el equipo no había mantenido una regularidad, dicho por el propio técnico, con partidos muy malos que los habíamos podido resolver con un triunfo o con un empate que quizás no era del todo merecido, pero siempre con la esperanza de que en el próximo partido las cosas iban a mejorar. Ahí está el punto, la irregularidad o la regularidad negativa. Cuando te enfrentás a estas circunstancias y quedan dos partidos en los que te jugás todo el año, estábamos todos convencidos que era la mejor solución. No había mucha chance”.

Para Amoza no será ningún problema tener que confirmar a Ligüera en el cargo si sale campeón uruguayo. “Capaz que sale campeón y hay que confirmarlo para la temporada que viene. Capaz que no le va bien y no puede seguir. La verdad es que jugar con eso hoy se me hace muy difícil".

Añadió también: "Creo que esta es una muy buena opción para estos dos partidos y eventualmente la final. Y si hay que salir a buscar un técnico de Tercera, lo haremos. Creo que Martín fue tentado para ocupar este puesto antes y él mismo entendía que no estaba tan pronto o preparado y hoy siente que está preparado para encarar estas circunstancias que él ya sabe como son”.