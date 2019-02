El amor de "Palito": compró su propio pase para venir a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Pereira cumplió el domingo un sueño. Volver a ponerse la camiseta de Nacional, la que ya había vestido de niño. El clásico tuvo también un significado especial para “Palito” que volvió a estar en una cancha después de mucho tiempo.



“En la semana se respiraba un aire diferente. Yo estaba con muchas ganas. Lo que se vivió el sábado en el Parque (el banderazo de los hinchas) fue muy lindo, pero también genera una responsabilidad y un compromiso muy grande con el club. Un club que venía muy golpeado y que ha tenido muchos cambios. El clásico era una oportunidad linda para tener confianza y credibilidad”, dijo el defensa que ayer aprovechó el día libre para buscar casa donde mudarse.

“Día a día vamos conociéndonos porque Nacional es un equipo nuevo, cuerpo técnico nuevo, dirigentes nuevos y jugadores nuevos. Algunos llegamos hace una semana y ya nos calzamos la camiseta para un clásico. Y por más experiencia que uno tenga, era una final”, admitió.



“El ritmo sólo te lo da la competencia, por más entrenamientos que hagas. Sin partidos no tenés un parámetro o una referencia. Era un examen duro para mí, y contra un equipo que venía armado, que mantuvo la base con la que fue Campeón Uruguayo. Contra todo eso, igual nos plantamos bien, les generamos dificultades y les hicimos jugar un partido incómodo. Obvio, que queríamos tener el balón, y ese fue nuestro debe, pero teníamos que ser inteligentes. Después, con la expulsión, el partido se desvirtuó un poco y con el empate, capaz que fue mérito de ellos o error nuestro, y nos metimos demasiado atrás. Pero lo importante es que estuvimos concentrados los 120’ y sacamos el temple, cuando había que sacarlo”, analizó el exceleste quien es consciente que tras la larga inactividad tiene mucho por mejorar. Por más que había hecho una mini pretemporada con Estudiantes.

“No vine con el rodaje que hubiera querido, fui muy perseguido por las lesiones en los últimos dos años y jugué muy poco. El domingo jugué con más corazón que fútbol. Me quedo con eso, di todo lo que pude. No se trata de conformidad, pero si de tranquilidad. Ahora, con el correr de los partidos y los entrenamientos voy a ir mejorando. Pero cuando se consiguen estas cosas, es más fácil mejorar. El ánimo es otro dentro y fuera de la cancha. Tenemos mucho por mejorar, en todos los aspectos. Somos autocríticos y sabemos de nuestros errores, los que hay que corregir puertas adentro. Y ser sinceros con nosotros mismos. Y trasmitirle el compromiso a los más jóvenes”.



SANTI. A propósito de los jóvenes, en pocos días “Palito” se ha convertido en alguien muy importante para Santiago Rodríguez, el juvenil que tuvo gran rendimiento en el clásico. “Tuvimos un gran acercamiento con él y otros gurises de la cantera. ‘Santi’ es un jugador excepcional, no tiene techo. Es una ventaja tenerlo de nuestro lado porque tiene una gran calidad. Uno trata de cuidarlo y de aconsejarlo de la mejor manera. Prepararlo para todo lo que le puede llegar a pasar, aunque después las decisiones son personales. Pegamos un lindo feeling. Me quedé muy triste cuando lo expulsaron porque creo que fue injusto, pero por suerte pudimos terminar festejando los dos juntos”, dijo quien también vio la roja al final y no podrá jugar en la primera fecha del Apertura. “Alentaremos los dos desde donde nos toque”.

Pereira necesita partidos para recuperar su nivel, pero aún no se sabe cuando comenzará el Apertura. “Va en contra de todos, no solo de mí. También de la imagen que damos como fútbol uruguayo. Y luego tenemos que competir internacionalmente. Ojalá comience lo antes posible”.



AUFI. “El recibimiento de los funcionarios del club, los compañeros, los dirigentes, el cuerpo técnico, todos en general, fue de armonía. Como si hubiera surgido ahí. Y por más que yo jugué en Nacional en AUFI, había pasado mucho tiempo. Fue como si nunca me hubiera ido. Estoy contento, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, porque me trajeron no sólo para aportar en la cancha, sino para ser ejemplo afuera”, dijo el defensa, quien supo vestir la camiseta tricolor en el fútbol infantil de los 8 a los 12 años. En esa época vivía en Punta de Rieles y jugaba al mismo tiempo en el Siete Estrellas.

POR TV. Su familia aún está en La Plata, pero Palito se quedó contento que sus hijos, Mateo y Lucio, lo hayan vuelto a ver dentro de una cancha, aunque solo haya sido por televisión. “Compartimos la alegría a la distancia. Volvieron a verme dentro de una cancha que es lo que más me gusta”.



EL PASE. Pereira le compró su propio pase a Estudiantes para poder venir a Nacional. “Son cosas que uno hace con el corazón. Es una decisión que no se la deseo a nadie, pero lo hice. Algunos dirán que estoy loco. Pero son decisiones que uno toma con el corazón, porque se quiere dar un gusto en vida”, admitió sobre un paso que consultó con su familia. “Lo consulté con mi mujer, porque somos un equipo. Con ella y los niños. Porque cuando estaba lesionado, en el hospital, miraba para el costado y los que estaban eran ellos. Son los que están cuando las cosas no andan bien. Consulto todo con ellos. Y la jefa dio el visto bueno. El otro día se quedó contenta de verme otra vez en una cancha”.



El amor por Nacional se lo transmitió su hermano mayor Alejandro, que ya no está entre nosotros. “Pensé mucho en él el domingo. Era fanático y me llevaba a la cancha. Me quedó la imagen de Dely Valdez haciendo los goles de chilena. Toda la familia materna es hincha de Peñarol y nos volvían locos a mi hermano y a mí. Siempre me quedó ese cariño. Uno siempre es hincha de equipo donde juega, pero me estoy dando un gran gusto. Y él lo disfruta de arriba”.