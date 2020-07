Amistosos: nueve goles de Defensor y triunfo de Fénix, Boston River y MC Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sábado de amistosos. Sábado de aprontes para los entrenadores y equipos que se preparan para la vuelta del Torneo Apertura 2020 prevista para el fin de semana del 8 y 9 de agosto.

En tal sentido, el fútbol que tanto escaseó durante el parate empieza a moverse y los clubes aprovecharon la Fase 3 del protocolo sanitario para jugar encuentros amistosos con el objetivo de llegar de la mejor manera al reinicio de la actividad oficial del fútbol uruguayo.

Los amistosos de este sábado



Boston River venció a Sud América

El equipo dirigido por el "Loco" Sebastián Abreu saltó al campo para enfrentar a los dirigidos por otro "Loco": Omar Pérez. Fue Boston River quien se terminó quedando con el triunfo por 3-1 en el primer juego de 70 minutos, mientras que el segundo terminó con victoria de Sud América por 1-0.

En el primero de ellos, fue victoria para el Sastre por 3-1 gracias a los goles anotados por Pedro Silva y Matías Rigoleto, en dos oportunidades. Pablo Olivera fue quien anotó el gol con el que había comenzado ganando el "Buzón".

Para el segundo encuentro, el triunfo terminó siendo para el equipo que milita en la Segunda División gracias al gol de Facundo Méndez.

Montevideo City Torque se impuso frente a Progreso

En el Estadio Charrúa hubo fútbol y el equipo de Pablo Marini enfrentó al de Leonel Rocco en un nuevo choque amistoso. En esta ocasión fue Montevideo City Torque quien se impuso por 2-1 ante Progreso en el juego de primera hora.

Matías Cóccaro y Gustavo del Prete fueron los que pusieron los tantos para el equipo celeste, mientras que el Gaucho del Pantanoso marcó por intermedio de Lucas Ferreira.

En el juego de segunda hora fue empate 1-1.

Defensor Sporting goleó a Rampla Juniors

Nueve goles anotó el equipo violeta en su casa, el Estadio Luis Franzini, en el choque ante los Picapiedras. Es que a primera hora la victoria para los de Alejandro Orfila fue por 4-0.

Los goles fueron marcados por Cristian Barros, Ignacio Colombini y Kevin Méndez, en dos ocasiones. Defensor Sporting formó con: M. Castro; J. González, A. González, G. Álvarez, R. Rabino; M. Cardacio, L. Boggio, G. Nápoli, C. Barros; D. Coelho y K. Méndez

Rampla paró a: S. Fernández; JP Fagúndez, L. Maldonado, R. Rodríguez, N. Fernández; T. Lerman, J. Sardón, A. Gutiérrez, D. Rosa; H. Sequeira y G. Barreto.

Para el segundo turno, fue victoria también local pero por un marcador de 5-4 donde los violetas marcaron por intermedio de Álvaro González, tres tantos de Álvaro Navarro y un gol en contra. Por su parte, los goles visitantes fueron tras un doblete de Santiago Pallares, un gol de Nicolás Silva y otro de Gustavo Machado.

Para la segunda hora, Defensor Sporting formó con: B. Long, E. Zeballos, Rocha, L.Rodríguez, R. Rojo; Á. González, A. Rodríguez, J. Albín, I. Laquintana; I. Colombini, A. Lima.

Rampla contó con: S. Fernández; C. Paiva, R. Rodríguez, C. Servetti, G. Roselló (A. Uade); F. Gentile, C. Sención, G. Machado, N. Silva; S. Pallares y Eduardo Chocho.

Fénix se impuso ante Plaza Colonia

En una nueva contienda entre ambos equipos, el albivioleta venció por 1-0 al "Patablanca" en el choque de primera hora gracias al solitario gol marcado por Andrés Barboza.

En lo que fue el segundo juego, resultó en empate 1-1.

River Plate venció a Liverpool

Por la tarde también hubo fútbol y en este caso se cruzaron el conjunto darsenero y el negriazul en lo que fue victoria por 1-0 de River Plate, en el juego de primera hora, por un gol de Juan Manuel Olivera.

El elenco negriazul formó con: Andrés Mehring, Jean Pierre Rosso, Alvaro Gracés, Gonzalo Pérez, Facundo Trinidad; Alex Vázquez, Martín Fernández, Fabricio Díaz, Martín Correa; Mateo Abeijón, Juan Ignacio Ramírez.

Fossati alineó a Gastón Olveira; Gonzalo Viera, Horacio Salaberry, Joaquín Fernández; Nicolás Rodríguez, Sebastián Píriz, Maximiliano Calzada, Juan Pablo Plada; Adrián Leites; Juan Manuel Olivera, Matías Arezo.

En el juego de segunda hora la victoria fue para Liverpool por 3-0 gracias a un doblete de Agustín Dávila y un tanto de Emiliano Alfaro.

En esta ocasión, River Plate paró a Lucas Machado; Claudio Herrera, Sebastián Gorga, Ribair Rodríguez, Jair Ferreira; Santiago Pérez, Facundo Ospitaleche, José Neris; Matías Alonso, Facundo Vigo y Nicolás González

Por su parte, Román Cuello optó por: Sebastián Lentinelly; Camilo Cándido, Guillermo Firpo, Lucas Lemos, Federico Pereira; Gastón Pérez, Hernán Figueredo, Agustín Ocampo, Agustín Dávila; Ezequiel Escobar y Emiliano Alfaro.