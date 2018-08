El amistoso contra Francia no es de los futbolistas

El partido amistoso del 20 de noviembre entre las selecciones de Uruguay y Francia no es el cotejo que por derechos de imagen tienen la posibilidad de organizar los futbolistas del combinado celeste, según lo indicó a Ovación el neutral Roberto Pastoriza.



Dicho compromiso internacional fue organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol en acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol, y eso establece que los ingresos del partido corresponderán a la AUF.



Sin perjuicio de ello, y ante las insistentes críticas que se están formulando sobre los premios que recibieron los jugadores por la participación en la Copa del Mundo, Pastoriza señaló que no se está analizando el tema tal como fue acordado con los futbolistas por el cuatrienio que finalizó con el Mundial de Rusia 2018. "Lo que recibieron es por cuatro años, porque a diferencia de lo que sucede en otros países, los jugadores no cobraron nada por las Eliminatorias, no cobraron nada por la Copa América, no cobraron nada por las recaudaciones, como si sucedía en el pasado".



En tal sentido, Pastoriza recordó que en 2006 los jugadores no clasificaron al Mundial y percibieron la mitad de la recaudación, y remarcó que eso cambió en julio de 2011 bajo la presidencia de Sebastián Bauzá.



Asimismo, el neutral de la AUF subrayó que tampoco hubo recompensa económica para los jugadores por la participación en la Copa América y en China Cup, por lo que si se analiza en la globalidad de los cuatro años lo que terminaron recibiendo de la totalidad de los ingresos generados por la Selección es el 20%.



En lo que respecta al futuro del combinado, Pastoriza indicó que "el contrato de Tabárez ya venció y el de Eduardo Belza vence el 31 de agosto. Con el gerente se puede pedir una prórroga para atender los amistosos que se vienen (7 y 11 de setiembre en Estados Unidos ante México y seguramente Ecuador) y con Tabárez se puede comenzar a tener conversaciones, pero la definición llegará después de las elecciones en la AUF".