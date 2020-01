Encuesta El País: Marcelo Gallardo recibió el premio de América Responde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los ganadores de la encuesta América le Responde a El País recibieron este domingo los galardones en el Club del Lago Golf de Punta del Este. Marcelo Gallardo, mejor entrenador de América; Matías Viña, mejor jugador del fútbol uruguayo; Danielo Núñez, mejor entrenador del Campeonato Uruguayo y Cerro Largo el mejor equipo de Uruguay, recibiendo la distinción su presidente Ernesto Dehl.

Marcelo Gallardo: "Soy un privilegiado de estar donde estoy"

"Gracias al diario El País y a todos los que han votado. No sé si tiene que ver con una cuestión de seguir identificándonos con algo, tenemos una estructura de hace casi cinco años. Eso refleja el proyecto y es verdad que los proyectos se sostienen con resultados. Pero también la forma. Este premio se entrega no solo a mi, soy la cabeza de un grupo que tiene mucho sentido de pertenencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Creo que soy un privilegiado de estoy donde estoy, donde soy feliz; y de seguir con esa mentalidad de exigencia para estar en un lugar de privilegio. El fútbol a veces te lleva a ganar y a veces no".

Cómo no bajar la motivación luego de un gran logro.

"Es normal que suceda, después del logro grande viene el bajón. Pero tratamos que no suceda, esperamos que los jugadores tengan el deseo de seguir compitiendo a alto nivel. Estoy para guiar y estoy en un club que me da todo, tengo libertades para pasarla bien y eso está buenísimo. No me queda otra que trabajar, a los entrenadores nos encanta lo que hacemos y eso es lo que me estimula permanentemente. Ese deseo de seguir por un poquito más está".

"Seguir identificados más allá de los nombres".

"El deseo de que el año que entra sea el mejor, es una manera de vivir. Tratar de seguir siendo competitivo, seguir estimulando a los futbolistas en una búsqueda que nos haga sentir identificados más allá de los nombres que van cambiando. Esa es la tarea del entrenador".

"Estoy contento donde estoy".

"En cuanto a mi futuro... estoy contento donde estoy. Tiene que ver con la respuesta de los demás, es lo que nos alimenta. Si nuestros dirigidos tienen ese deseo nos motiva, es un ida y vuelta permanente. También con los directivos y los hinchas".

"Me reconozco como un uruguayo adoptivo".

"Para mi siempre es muy emotivo. Me dio mucho cariño, ya la conocía desde antes de venir a jugar. Me reconozco como un uruguayo adoptivo. Me dio la posibilidad de retirarme como jugador y enseguida como técnico. Agradezco a Ricardo Alarcón, a Enriques que apostaron por mi y a los jugadores que me apoyaron para hacerme sentir en libertad. También a los hinchas, a los uruguayos. Y un fuerte abrazo al gran Enzo Francescoli (quien lo acercó a River Plate", dijo el "Muñeco" sobre su cariño por Uruguay.