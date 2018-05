Amenazas contra el "Ronco" y robo a las instalaciones de Rampla

La Villa del Cerro se prepara para vivir su fiesta con el clásico entre Cerro y Rampla Juniors, a disputarse este domingo (Tróccoli, 15.30) por la última fecha del Apertura. Sin embargo, el clima se parece poco al de fiesta.

En la noche del viernes aparecieron pintadas en el muro del estadio Olímpico, escenario de los Picapiedras, con un tono amenazante, sobre todo al técnico del equipo, Luis López. "Ronco, la próxima (Bala) es para vos. Los villeros", rezaba la inscripción. Además, desde Rampla se informó que el estadio fue perpetrado y hubo robos a las instalaciones.

Hinchas de Cerro son, por la firma que lleva la pintada, los principales sospechosos, aunque el tema promete generar polémica, porque el presidente de la institución albiceleste, Alfredo Jaureguiverry, asegura que se trata de "temas internos" de Rampla.

La pintada

El hecho de la amenaza al "Ronco" López tiene un capítulo ya escrito hace un año. El 17 de mayo del año pasado, durante el clásico de la Villa de Tercera División, el técnico y su ayudante de campo, Omar Pérez, fueron insultados y agredidos por hinchas cerrenses cuando llegaron a presenciar el encuentro. Incluso hubo una balacera de la cual resultó herido en la espalda Miguel Servetti, integrante de la seguridad ramplense y padre de dos futbolistas de Tercera que jugaban el partido.

Entonces se aseguró por parte de testigos que estaban en el lugar que al menos una de las balas iba dirigida a López. Esto genera mucha preocupación de cara al partido de este domingo, sobre todo porque será en el Tróccoli.

Lo que dice Cerro

"Yo no me puedo meter en un tema interno de otro equipo. Me parece raro todo esto. Cerro no tiene que ver ni con el robo ni con las leyendas", dijo enfáticamente Jaureguiverry en declaraciones a Sport 890. Dejó así abierta la polémica, pues de sus palabras se desprende que se intentó inculpar a la institución albiceleste de una pintada que responde más a temas internos de Rampla.

Lo que dice Rampla

"Descarto que sea un tema interno de Rampla. Eso es imposible, acá no pasa eso", respondió al mismo medio Isabel Peña, presidenta del club Picapiedra. "Queremos jugar y no buscar pretextos para no hacerlo, pero queremos seguridad", apuntó. Rampla marcha último, pero precisamente el fin de semana viene de ganar su primer partido en el torneo al derrotar 2-1 a Torque de atrás.

Peña también informó que el equipo no pudo entrenar este sábado por la mañana porque quienes supuestamente hicieron la pintada, también ingresaron al Olímpico y se llevaron la ropa de competencia, de entrenamiento y 20 pelotas. "Nos dejaron sin nada. Los violentos ganaron otra vez".