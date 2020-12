La amenaza a la esposa de Thiago Mendes: "Si algo le pasa a Neymar lo pagarás con tu vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de su feo golpe a Neymar, el también brasileño Thiago Mendes, jugador del Lyon, y su esposa recibieron mensajes insultantes y también amenazas de muerte. Kelly Mendes, la pareja del mediocampista brasileño, reveló públicamente que "todos los mensajes amenazantes y los audios" que recibió en su contra, sus hijos o su familia estaban en camino. para ser transmitido a la "a la policía", según indicó 20minutes.fr.

“Si algo le pasa a Neymar, lo pagarás con tu vida. Tú y tu familia, uno por uno”, habría escrito un fanático del Neymar. Estos hechos no van a ser ignorados por el Olympique de Lyon, que analiza iniciar procedimientos legales.

Aunque de manera inmediata Thiago Mendes reaccionó el pasado domingo con un mensaje en su cuenta de Instagram que su “objetivo no era hacerle daño" y además agregó que como todos los brasileños, "admiro su estilo de juego, espero que le vaya bien, que no sea serio y que se recupere rápido. Me disculpo nuevamente", las amenazas no se detuvieron.

Neymar podrá volver a los terrenos de juego en tres semanas, ya que el choque no ocasionó la fractura del tobillo y sufre simplemente un esguince en la zona afectada. De esta manera, en principio, no corre peligro su presencia en la eliminatoria de octavos de final del PSG contra el Barcelona.