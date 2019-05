Amaral es único en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ahora sí, el clásico está definitivamente en la mira de Nacional. En realidad ya lo estaba desde antes, porque la integración del equipo para enfrentar a Cerro Porteño el martes a la noche así lo demostró. Los titulares (o la mayoría de ellos) descansaron, porque la gran apuesta de la institución es a ganarle a Peñarol el domingo en su casa.



Eso es, en definitiva, también lo que quieren los hinchas. Esos tres puntos tienen un significado muy importante, porque en realidad valen por seis en la Tabla Anual, que es a lo que se apunta en estos momentos.



Uno de los jugadores que se guardó Álvaro Gutiérrez tuvo que salir un rato a la cancha para salvar el invicto en casa por Copa. Rodrigo Amaral jugó casi todo el segundo tiempo y, además de hacer un golazo de tiro libre, fue la gran figura tricolor de la noche.

Casos de futbolistas uruguayos talentosos como él que han llegado a los mercados europeos importantes y luego rindieron mucho menos de su potencial hay varios. Amaral está a tiempo de ser una estrella, porque solo tiene 22 años.



Una pegada memorable, inteligencia para buscar los espacios libres, pases profundos milimétricos a sus compañeros, ir o mirar hacia un lado para pasar el balón hacia el otro, potencia para encarar y dejar rivales por el camino. Todas esas son virtudes de Amaral, que cuando las pone al servicio del equipo resulta decisivo.



Más allá del peso, que parece estar controlado, el principal problema de Amaral parece pasar por su capacidad de motivación. Cuando está metido en el partido y decidido a ser desequilibrante, lo es; pero si tiene la cabeza en otro lado, genera enojo en el hincha, porque sabe lo que está capacitado para hacer.

¿Será titular en el clásico? Debería serlo, porque Nacional no tiene en el plantel otro futbolista de sus características. Mucho más titular debería ser teniendo en cuenta que Santiago Rodríguez no estará disponible porque ya se incorporó a la selección Sub 20 que disputará el Mundial en Polonia. Sin embargo, está la teoría de que Amaral rinde mucho más saliendo desde el banco que como titular. Y no por una cuestión física, sino porque desde afuera lee el partido y luego entra sabiendo lo que debe hacer. Talento le sobra.