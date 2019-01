Amaral regresa con otra cabeza

Se fue de Nacional por la puerta de atrás, después de un semestre en el que tenía contrato pero no entrenaba con la institución sino que lo hacía de forma particular, en Maldonado, por indicación de su empresario.



Hoy la historia es otra. Rodrigo Amaral está de regreso en Nacional, el club del que es hincha y que lo formó. Viene con otra cabeza, con la idea de aportar su granito de arena en un año de cambios.



El mediapunta izquierdo llegó nuevamente a los tricolores desde Racing por un préstamo sin cargo por un año, hasta diciembre de 2019. La Academia tiene todavía el 20% de su ficha.



“Estoy muy contento de estar en casa. Tengo mucha expectativa. Tengo que demostrar porque vine de vuelta”, comentó Amaral en su presentación en Los Céspedes.



“Soy el hombre más feliz del mundo por estar en el club que amo. Iván (Alonso) se contactó conmigo, me dijo las ganas que tenía que esté acá”, agregó el mediapunta.



“Cuando me fui era un pibe, muy chico por más que no fue hace mucho. Desde que tengo a mi hija y viví en Argentina cambié mucho. Ahora soy un hombre maduro”, sumó.



“Quiero demostrarle a la gente por qué vine. Lo primero es Nacional y después el sueño de todo futbolista es vestir la camiseta de la selección”, finalizó.