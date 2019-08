Álvaro Gutiérrez todavía no lo ve bien a Santiago Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Gutiérrez, que aceptó que se entró en la etapa que los puntos “empiezan a doler” no dio señales claras de que pueda utilizar desde el inicio del partido que Nacional disputará ante Juventud un ataque integrado por Thiago Vecino y Gonzalo Bergessio y dio a entender que Santiago Rodríguez todavía no tiene el alta deportiva, por lo que podría ser utilizado recién en la contienda clásica del 1° de septiembre.

En conferencia de prensa el técnico de los tricolores no quiso dar detalles de la alineación titular que armará para enfrentar a Juventud de Las Piedras, pero remarcó que será necesario elaborar una estrategia diferente para superar los riesgos que representan “la cancha” y el “estilo de juego” de los pedrenses.

Consultado por la situación de “Santi” Rodríguez (se viene recuperando de una rotura parcial de ligamento externo), el técnico de Nacional indicó: “Tiene el alta médica, pero falta el alta deportiva. Eso viene cuando agarrás coordinación con la pelota”. Además, revelando su posición señaló: “Soy un poco cauteloso porque notamos que todavía no tiene la confianza total. Es un muchacho joven que tiene buena recuperación, pero vamos a esperar. Hablaremos con él, con los doctores, tenemos que verlo en los entrenamientos para ver si se guarda para el otro partido o si está para este”.

El otro aspecto que se procuró conocer sobre la integración del equipo, tampoco fue develado por Gutiérrez. Aunque en este caso quedó la sensación que la inclusión de dos delanteros es una fórmula que podría ser utilizada en el transcurso del cotejo ante Juventud, pero no desde el inicio. “Sabemos que cuando nosotros metemos uno más arriba perdemos un poco la creación, porque ese enganche tan famoso que hace jugar al equipo no lo tenés y, entonces, pasás al juego más directo. Es una posibilidad que se maneja y que podría ser con (Rodrigo) Pastorini y (Gonzalo) Bergessio o con (Thiago) Vecino y Bergessio o con Pastorini y Vecino”.

El “Guti” confesó que muchas cosas ya las tenía resueltas, pero no las iba a comunicar. Ni siquiera si iba a preservar o no a los tres jugadores que acumulan cuatro tarjetas amarillas (Guillermo Cotugno, Rafael García y Gabriel Neves). “Lo tenemos casi decidido, no vamos a adelantar nada, porque no quiero dar ventajas, no quiero darle tiempo para planificar al rival”.

Justamente, sobre Juventud dijo: “Se repliega muy atrás, sale muy bien al contragolpe, porque tiene gente que llega, gente muy rápida. Trata de presionar al jugador que maneja los hilos. Y cuando cortan salen muy bien hacia arriba, con criterio. Es algo a tener en cuenta, sumado a lo de la cancha, tenemos que hacer una estrategia para salvar esa situación”.

Gutiérrez también sabe que llegó la hora de sumar. “El clásico marca mucho más que cualquier otro partido, porque si vos lo ganas son tres puntos ante el rival directo. Los dos partidos son muy importantes y vamos a focalizarnos en los dos. Contra Juventud vamos a jugar en una cancha a la que no estamos acostumbrados y quizás se tenga que hacer otro tipo de juego. Hoy estamos con la mente en Juventud porque sabemos que estamos en el debe, contra Boston River se terminó jugando muy mal y contra River si bien mejoramos con la pelota estamos en el debe con la concreción de goles. Nos empiezan a doler los puntos, esos puntos que necesitamos”.