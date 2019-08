Álvaro Gutiérrez: "Nos tendríamos que haber serenado un poco más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Gutiérrez analizó en conferencia de prensa el juego entre Nacional y River Plate en lo que fue 1-1 en el Gran Parque Central. El técnico tricolor manifestó su parecer y se enfocó en que a sus dirigidos les faltó encontrar el pase final que les permitiera colocar el segundo gol y llevarse el triunfo.

"Las jugadas que hicimos fueron buenas. Hay que tener en cuenta que ellos tenían cinco -muy altos- y tres volantes de contención. Por más que buscábamos por abajo era difícil y si no tenías una pelota para meter por abajo, era más complicado por arriba. Generamos las chances y no las pudimos concretar. Estamos tristes pero hay que seguir trabajando", aseguró Gutiérrez.

Tras el juego, el entrenador también manifestó: "Los metimos abajo del arco, pero la desesperación entra y no buscamos o no nos salieron las jugadas claras para dejar un jugador de cara al arco".

Según lo expresado por Gutiérrez, el desorden llegó tras el gol darsenero y sobre eso opinó: "Ahí nos empezamos a desordenar y después que pasaban los minutos las oportunidades se creaban, pero no entraban y nos desesperamos. Las ocasiones estuvieron, las ganas también, pero el resultado es el que manda y hoy perdimos dos puntos".

La presencia de Thiago Vecino en el once fue uno de los puntos a destacar y sobre la actuación del juvenil sentenció: "La verdad que lo hizo muy bien. No solo por el gol sino por lo que se sacrificó por el equipo. No le pesó la camiseta", además agregó: "y también el de Barrientos que debutó como titular y por momentos tuvo pasajes buenos".

"El partido anterior jugamos muy mal, este fue diferente. Creo que estando once contra once ya habíamos logrado tener circuitos. Lo único que queda es seguir trabajando, corregir cosas que están mal y tener más jugadas a favor con posibilidades ciertas de gol", finalizó un Gutiérrez que manejó que Bergessio podrá estar a la orden ante Juventud de Las Piedras.