Álvaro Gutiérrez: "No podemos quedarnos con haber ganado el clásico"

“Todo muy lindo, pero mañana ya nos enchufamos otra vez en la segunda mitad del año”. Álvaro Gutiérrez todavía disfruta de la victoria clásica de Nacional por 3-0 que le permitió al tricolor superar a Peñarol en la Tabla Anual, aunque no alcanzar la final del Torneo Intermedio. Sin embargo, sabe que todavía falta mucho por delante y que el objetivo aún no está logrado.

Para meterse en la definición del Campeonato Uruguayo, Nacional debe ganar el Clausura y o bien la Anual, que hoy lidera Cerro Largo. En declaraciones al programa Cien por Ciento Deporte (Sport 890), el entrenador tricolor repasó lo que fue el clásico y, entre otras cosas, dejó en claro que por mejor que haya jugado Thiago Vecino, difícilmente juegue con dos puntas netos y explicó los motivos.

Frases destacadas de Gutiérrez:

• Se necesitaba una victoria de este tipo por varios motivos: porque hacía mucho que no se ganaba un clásico en los 90’ y porque es la confirmación de que se está trabajando y avanzando luego de un inicio de año complicado. Todo esto apuntala, pero no nos podemos quedarnos con haber ganado el clásico. Sabemos también que el trabajo que se está haciendo da sus frutos porque tratamos de tener a todos motivados y se ha notado, ya que cuando ha faltado alguno de los que habitualmente son titulares los que han entrado han jugado de buena manera. Es una alegría que todos estén capacitados para aportar.

• Felipe (Carballo) es un jugador al que tuve en sexta división. Era muy chico, incluso físicamente y por eso conmigo no jugaba, pero yo le decía que se quedara tranquilo porque tenía algo que no tenían otros, como la dedicación y el profesionalismo. Yo le decía que cuando creciera él iba a jugar sin dudas.

• Rafa (García) me aporta carácter y en los partidos importantes siempre está, pero Felipe es un gran profesional. El jueves hicimos una práctica de fútbol, paré el equipo del clásico y fueron 25' buenísimos. Cambiamos para tener otro plan, el viernes lo pensé un poco más, miré videos de Peñarol (circuitos de juego, pelotas quietas, etc.) y me decidí por Felipe. El sábado ya se enteró que iba a jugar.

• La estrategia era presionar adelante y recuperar la pelota cerca del área rival. Sabía que Gargano y Guzmán (Pereira) eran los que manejaban el equipo y al tener dos puntas que de manera alternada uno salí a buscar más atrás para conectarse con los laterales, los dos volantes por afuera nuestros tenían que seguir a muerte a los de ellos para que Viatri no tuviera puntos de apoyo con los que llegaban de frente y que a su vez, cuando saliera del área, Rafa le quitara espacios rápidamente.

• (Gonzalo) Bergessio estaba para jugar. Cuando salió contra Juventud me dijo que era por precaución porque sintió apenitas un dolor e íbamos ganando. En la semana entrenó más liviano para no cargarle la zona afectada porque queríamos que estuviera, ya que contagia y es el goleador del equipo. Thiago (Vecino) tiene otras características por su juventud y aprovechó bien la oportunidad.

• En algún entrenamiento ya hemos probado jugar con dos puntas, pero creo que por cómo se le plantean la mayoría de los partidos a Nacional debemos tener a alguien que distribuya más la pelota en el medio. El tener dos puntas hace que los volantes de contención sean los encargados de administrar y para eso necesitamos un enganche.