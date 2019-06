Álvaro Gutiérrez: "Yo no me caso con nadie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Con qué sensación terminaste el semestre?



-Muy positiva. Creo que el equipo de a poco se fue afianzando. Dado los últimos resultados pudimos descontar puntos en la Tabla Anual, que no lo habíamos podido hacer en las primeras fechas. Pero nos quedamos con el sabor amargo de la lesión de Rodrigo Amaral. Hay jugadores que se encuentran en buen nivel y con la expectativa de encarar el segundo semestre de la mejor manera y lograr el objetivo que es salir campeones uruguayos y llegar lo más arriba en la Copa.



-¿Ya decidieron si van a buscar en el mercado un sustituto para Amaral o si se quedan con lo que tienen en esa posición?



-Estamos buscando, porque solamente tenemos a Lorenzetti en esa posición, es decir, de características parecidas. Gustavo ha tenido algunas lesiones y nosotros tampoco queremos arriesgar a quedarnos sin nadie. Estamos buscando, pero con tranquilidad, sabiendo que si un jugador tiene que venir, tiene que ser alguien que esté a la altura económica que Nacional puede en estos momentos y también que sea de buen rendimiento, para que eleve el nivel de juego, porque para traer y acumular jugadores, no. Si no es desequilibrante, preferimos quedarnos con lo que tenemos. Cambiar un poco la estructura del equipo, adaptar a un jugador en esa posición y, si no, estamos muy confiados de la gente que tenemos.



-¿Están buscando en el mercado uruguayo o en el exterior?



-Estamos mirando en todos lados, tanto acá en Uruguay como afuera. Ese tipo de jugadores no son fáciles de conseguir y también muchas veces, cuando los conseguís, cuesta mucho dinero. Se están haciendo algunas gestiones por algunos jugadores puntuales.



-En una entrevista con Pasión Tricolor manifestaste que a Pablo García lo ves jugando por el medio y no como un puntero, como generalmente lo ha hecho en su carrera. ¿Qué le ves para jugar en ese puesto?



-Yo lo he hablado con gente de la selección y me ha dicho que él se siente más cómodo ahí. Incluso hablando con él, me dijo que se siente cómodo. Lo que pasa es que las características de Pablo García, si bien puede jugar en esa posición, son totalmente diferentes a las que venía mostrando Amaral. García es un jugador muy bueno en el uno contra uno y en la velocidad que tiene para llegar al área y romper líneas. Amaral es otra cosa; es más tenencia de pelota, visión de juego y habilitaciones. Sabemos que contamos con Pablo y, de repente, en algún momento puede tener la responsabilidad de entrar a jugar por la punta derecha o, incluso, a pierna cambiada.



-¿No encontraste el momento para darle minutos?



-Mirá que en algún partido hemos pensado en llevarlo y estuvo lesionado y en otros que lo llevamos no se planteó el partido como para él. Es algo que tengo en el debe porque la verdad es que es un chico que tiene mucha proyección y entrena muy duro.



-¿A Hugo Magallanes lo pediste vos o su llegada fue una iniciativa de la gerencia deportiva?



-Antes que llegara yo, Iván (Alonso) ya lo venía siguiendo hace mucho tiempo. Incluso él nos había mencionado que cabía esa posibilidad, porque era un jugador que podía entrar en los futuros planes de Nacional. Es una proyección, es una apuesta por su juventud. Se dio la posibilidad de traerlo y se trajo, por supuesto con nuestro aval.



-¿Su llegada significa que no vas a utilizar a Marcos Angeleri?



-No significa nada. Yo no me caso con nadie. El que crea que puede aportar va a hacerlo; si hay uno que está mejor que el otro, va a jugar. Cuando está parejo trato de rotar a los jugadores. Cada uno tiene sus características. Uno te da más juventud, otro más experiencia.

-Con Eduardo Domínguez, Rafa García jugaba como zaguero. Desde que vos tomaste la conducción de Nacional lo pasaste decididamente como volante central. ¿Qué te aporta al equipo desde ese lugar?



-Me aporta personalidad y altura; él conoce sus limitaciones y trata de no meterse en problemas y cuando le doy una tarea la trata de aplicar al máximo. Es un jugador que empuja mucho y que ha tenido muy buenos rendimientos en partidos clave. Han habido juegos en que yo no he llevado zagueros al banco sabiendo que si pasaba algo podía poner a Rafa en esa posición.



-¿Por qué para vos ahora es más volante que zaguero?



-No es que sea más volante que zaguero, es un jugador polifuncional. En mi otra época jugaba conmigo de zaguero. Ahora creo que me puede dar una mano mejor como volante central.



-Si se va Viña, ¿es cierto que pediste a Lucas Morales?



-Yo no voy a dar nombres, porque los mantenemos en reserva.



-En un supuesto de que no se vaya nadie, ¿no van a realizar incorporaciones, más allá de la de Hugo Magallanes?



-Si no calza ninguno de los puntos que quiere tanto la directiva como yo, no. Traer por traer para quedar bien con la hinchada, no. Tenemos que traer con la convicción que es una solución.

-¿Qué pensás de la serie del Torneo Intermedio que les tocó?



-Sabemos que va a ser una serie durísima y que los triunfos van a valer oro, porque estás luchando contra rivales directos.



-¿Cuál fue la principal fortaleza del equipo en el trimestre que dirigiste?



-Lo que más me gustó fue la estructuración de las tres líneas, que se vieron sólidas. Los puntas bajaban a cumplir una función defensiva, incluso los defensas cuando estábamos en ataque se mostraban para ser desahogo de los volantes.



-Darle la titularidad a Mejía y dejar en el banco a Conde, ¿fue una de las decisiones más difíciles que tuviste que tomar?



-Hubo varias decisiones difíciles. Cada vez que vos ponés un jugador y sacás a otro, son decisiones. Tal vez en el arco es donde no se varía tanto y llama más la atención. Me duele mucho y más cuando son grandes jugadores. Y como te venía diciendo hoy, yo no me caso con nadie; si Luis baja el nivel y vemos al ‘Coco’ otra vez que está bien, bueno, va a jugar él. Porque de eso se trata, es una competencia sana y por algo están los dos en el plantel de Nacional.



-Teniendo en cuenta que Conde era el capitán y uno de los referentes, ¿tuviste un diálogo especial con él?



-Por ser el capitán tal vez se habla un poco más, pero es un jugador muy profesional y es buena gente. Todo jugador cuando va al banco muestra rebeldía.