Álvaro Gutiérrez le explicó a sus dirigidos cómo va a rotar el plantel

Nacional ganó, sigue líder en el Torneo Clausura junto a Plaza Colonia y además le sacó tres puntos de ventaja a Peñarol en la Anual para quedar como único puntero de la acumulada.

Todos son méritos para el plantel, pero también para el cuerpo técnico que encabeza Álvaro Gutiérrez. El técnico luego del partido, en conferencia de prensa, analizó este detalle y aseguró: "Cuando ganás todo es tranquilidad. No importa si ganaste inmerecidamente. Después de pasar estos meses con mucha tensión por pelearla desde atrás, tener tres puntos del siguiente rival te da mucha tranquilidad".

En relación al juego ante Racing, precisó: "Llegamos varias veces por los costados pero no terminamos de definir. Cuando llegamos claro, pudimos concretar. En otros partidos pasó que llegamos claramente y no pudimos concretar, eso nos costó muchos puntos".

Y agregó: "Cuando no llegan los goles nunca estás tranquilo, pero los rivales juegan. A veces es porque a vos no te salen las cosas y otras porque el rival no te deja. Tampoco veíamos mucho peligro que nos crearan, el dejo de tranquilidad era ese. Pero no estábamos cómodos".

Al ser consultado sobre la parte física aseguró: "Es una de las partes fundamentales de todo equipo. La parte física en este momento es algo muy bueno. En los últimos minutos se vio la potencia física que veníamos manteniendo. Entramos con cuatro jugadores frescos y metimos cambios de jugadores frescos. La exuberancia física es muy importante, por eso cuando fuimos a Miami en el clásico me cuestionaban por qué hacía muchos cambios. Hoy se está viendo en los resultados"

De hecho, a los jugadores ya les hizo una advertencia: "Les explicaba a los jugadores que en este tiempo cuando se juegan muchos partidos a la vez, a veces van a estar de titulares y a veces en el próximo partido no van a estar en el banco porque van muchos menos e intentamos tener muchas más opciones en ofensiva que en defensa".

Sobre la ausencia de Bergessio manifestó: "Se sintió un poquito después del partido con Wanderers. Lo que no queremos es que se termine de romper. Es un jugador grande que sabe medirse. Tiene unas ganas bárbaras y es el capitán del equipo. Esperemos tenerlo cuanto antes. No es desgarro, pero no queremos apurarlo".

Antes de finalizar, analizó a Boston River que será el próximo rival: "Es un equipo con jugadores de muchísima experiencia. Aparentemente la cancha (Campeones Olímpicos de Florida) fue resembrada. Se va a jugar con la luz natural también, que la otra vez no se veía nada. Ambos trataremos de hacer una táctica y una contra-táctica para llevarnos los tres puntos".