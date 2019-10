Álvaro Gutiérrez: "Hay que procesar la bronca y no pensar que somos tan malos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional perdió y es sorpresa porque era uno de los dos invictos que tenía el Torneo Clausura, porque era el líder del certamen y porque no tenía derrotas hasta el momento.

El liderazgo todavía lo mantiene, pero ahora con menos diferencia con Progreso que ganó y quedó a un punto. Respecto a lo que dejó el partido, habló Álvaro Gutiérrez en conferencia de prensa.

"Hoy se perdieron tres puntos. Es difícil, pero bien no jugamos. Los primeros minutos fueron mérito de River Plate y fallos nuestros", aseguró el entrenador.

"No somos de tomar goles tan fáciles y en pocos minutos el partido se nos puso cuesta arriba. No creamos ocasiones en ofensiva y no estuvimos correctos a la hora de marcar, sobre todo en los primeros minutos donde nos costó adaptarnos al sistema del rival", agregó Gutiérrez.

"Estoy caliente porque perdimos, pero hay que procesar la bronca y no pensar que somos tan malos, así como no somos tan buenos cuando ganamos. Hay que revisar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal", manifestó.

Antes de cerrar, Gutiérrez bajó la pelota la piso y opinó: "No está encendida ninguna alarma, solo es un llamado de atención".