Álvaro Gutiérrez: "Cuando estemos más fuertes vamos a presionar más arriba"

Después de aceptar que la idea básica es la de recuperar la confianza de los jugadores a partir del fortalecimiento del sistema defensivo, Álvaro Gutiérrez anticipó que en Nacional se verá “una progresión en cuanto a la táctica a emplear”. El técnico aseguró: “A medida que nos vayamos fortaleciendo vamos a ir a presionar más arriba”.

Gutiérrez sostuvo que la idea primaria es la de “hacer un trabajo de hormiga para tratar de descontar los puntos” que alejaron a Nacional de la cima del Apertura y así llegar a fin de año con posibilidades de estar definiendo el título.

En diálogo con 100% Deportes (Sport 890), Gutiérrez resaltó: “Nosotros buscamos primero la confianza del equipo a partir de la defensa, porque sabemos que manteniendo el cero en el arco tenemos grandes chances de ganar el partido, porque hay capacidad goleadora como para poder meter un gol en cualquier momento”.

Tras calificar que en el segundo partido no se pudo explotar la técnica en velocidad que tienen sus jugadores, por el césped más alto que encontraron en el Tróccoli, Gutiérrez le bajó el perfil al rendimiento global. “Se hizo un partido feo, pero hoy no estamos para elegir, precisamos encontrar una regularidad fin de semana tras fin de semana en cuento a los puntos. Sumar de a tres es importantísimo para nosotros”.

El técnico de Nacional consideró que a diferencia lo que se había visto ante Plaza Colonia “todo el equipo en sí jugó con un cambio menos contra Cerro y me parece que fue producto de la cancha, de que estaban un poco de mal humor porque no salían las cosas y eso repercutió en la mayoría del equipo”. Igualmente, insistió: “Tenemos que hacer un trabajo de hormiga para tratar de descontar los puntos perdidos de acá a fin de año y estar en las finales”.

Ese es el principal argumento que sostiene la actual postura táctica. “El partido dura 90 minutos y más tarde o más temprano el rival va a quedar desguarnecido atrás y vamos a poder hilvanar una jugada. En estos momentos nos hemos metido muy atrás porque necesitamos las bases. A medida que nos vayamos fortaleciendo vamos a ir a presionar más arriba y se verá una progresión en cuanto a la táctica a emplear”.

no viajan Neves, Cotugno y Amaral se quedan en Montevideo

Luego de confirmar que Gabriel Neves, Guillermo Cotugno y Rodrigo Amaral no viajan a Asunción para enfrentar a Cerro Porteño, Gutiérrez explicó: “La decisión de no llevar a algunos de los que están jugando, dentro de los puestos que se pueda tener recambio con garantías, es porque estamos tratando de poner gente fresca, a la que se le da una oportunidad para que muestren su nivel. El objetivo es el Uruguayo”.

Al respecto, profundizó: “La capacidad ofensiva que tiene (Cerro Porteño), la gente muy alta que va muy bien de cabeza, el hecho de que es un equipo muy agresivo que sale a presionar los primeros 15 o 20 minutos y que tendrá una circulación de pelota importante nos dice que vamos a tener que realizar un gran desgaste de físico. Nuestros volantes tienen que estar frescos. Vamos a tratar de sorprenderlos con velocidad, por eso también precisamos gente fresca por las bandas”.

Finalmente, quizás sin quererlo, Gutiérrez ya haya anticipado una cercana participación como titular de Luis Mejía en el arco de Nacional. Tan cercana como en este cotejo ante Cerro Porteño. Consultado sobre este hecho dijo: “Tanto Mejía como Conde están capacitados para. Hoy no lo puedo decir. Yo ya sé quién va atajar, pero todavía no lo hablé con los jugadores. Nosotros no regalamos nada a nadie. Si alguien juega de titular es porque tenemos el convencimiento de que puede rendir más que otro por características o porque lo vemos para jugar”.