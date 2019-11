Álvaro Gutiérrez: "estamos en deuda en la generación del fútbol"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por un garrafal error de Gonzalo Castro en el despeje de una pelota que antes había tapado Luis Mejía, Cerro Largo se llevó la victoria ante Nacional del Parque Central y Mathías Tellechea, que antes había malogrado un ocasión, tuvo revancha.



En conferencia de prensa, Álvaro Gutiérrez, se mostró conforme con la actitud del equipo respecto al partido con River Plate aunque lo preocupa la generación de fútbol.

"Fue totalmente diferente al partido con River. No entramos dormidos sino que fuimos protagonistas, tuvimos tres o cuatro ocasiones claras", dijo el entrenador.



Destacó al conjunto arachán y sostuvo: "jugamos ante un equipo muy bueno, ofensiva y defensivamente ya que es uno a los que le han marcado menos goles".



"La tónica fue Nacional teniendo la pelota y buscando por todos lados, ellos buscaban salir rápido", explicó sobre el trámite del partido y dijo que "en el segundo tiempo fuimos a buscar el partido con todo, hicimos cambios ofensivos e hizo que Cerro Largo llegara más al arco". "Un error nuestro lleva al gol, si arriesgas mucho podes perder", concluyó.



"Perdimos casi toda la renta que teníamos, si bien descontamos mucho durante todo el año", admitió Gutiérrez y sostuvo que tiene "el consuelo de que seguimos primeros en la anual y compartimos el Clausura". "Nos quedan partidos difíciles pero se sabía que iba a estar todo muy parejo hasta el final del campeonato".



Sobre en qué aspectos tiene que mejorar su Nacional explicó que en la finalización de las jugadas, "porque si bien tuvimos más la pelota y llegamos, las chances que tuvimos no fueron claras. Estamos en deuda en la generación del fútbol. Es lo que más me preocupa", admitió.

clásico La influencia del partido ante Peñarol

Sobre los posibles resultados del clásico, el entrenador de Nacional dijo: "soy consciente porque si seguimos con esta diferencia, perder significa que Peñarol te pase y ya no dependés de vos mismo. Por supuesto que influye, si llegabas con ocho puntos de ventaja era más fácil. Los resultados influyen mucho en el ánimo y en la planificación", reconoció.

crítico Hablo sobre los campeonatos en Uruguay

"La planificación de los campeonatos en Uruguay es un desastre. Nos queremos adecuar al fútbol europeo y, por ejemplo los jugadores tienen su licencia, pero se están integrando el 10 de enero y tenes la Copa Libertadores", dijo.



"Tenes que volver a hacer una pretemporada a mitad de año y fechas entre semana. Mirá si los equipos de Copa hubieran clasificado. Hay que ponerle un poquito más de pienso", disparó.