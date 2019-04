Álvaro Gutiérrez: "Estoy contento por los seis goles, pero son tres puntos igual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Gutiérrez se presentó en conferencia de prensa tras la goleada 6-0 de Nacional sobre River Plate y explicó el partido en que "metimos dos goles antes de los 10 minutos y eso a un equipo lo tira para arriba y al otro lo tira para abajo. Fue bueno para cambiar la amargura que teníamos con Cerro Porteño, pero ya para el miércoles tenemos que estar pensando Zamora".

Desde su vuelta al club hace apenas cuatro semanas, el entrenador de Nacional había dicho que su prioridad era dejar el arco en cero en cada partido. "Cada uno me puede catalogar como quiera. Yo busco llegar al arco rival pero partiendo de otra base, otros buscan otros métodos. Lo importante que la situaciones se crean y hoy muchísimas", dijo.

En la misma línea, entre el cero en el arco y la goleada dijo preferir la valla invicta. "Por mantener el cero estoy muy contento. Evidentemente estoy contento por los seis goles, pero son tres puntos igual", comentó.

¿El mejor partido de Nacional en el año?



"No lo sé, no sé lo que había programado el otro entrenador y no me gusta hablar de colegas. Es injusto hablar de colegas. Los primeros 45 minutos fueron muy buenos porque se consiguieron los goles que abrieron el partido. Condicionó el desempeño normal porque ellos tuvieron que salir y después ir a descontar, nosotros estuvimos muy finos para salir rápido al ataque y poder concretar".

El "Guti" también habló de su creencia en repetir el equipo titular, algo que viene haciendo en los tres partidos dirigidos en el Apertura: Plaza Colonia, Cerro y River. "Soy de los entrenadores que dicen que mantener un once es darle confianza. Hay algunos titulares, suplentes y que quedan afuera de la convocatoria, todos pelean por mantenerse, entrar al equipo o entrar en la convocatoria. Tenemos dos competencias, entonces no todos llegan de la misma manera física por cansancio o un golpe y te obliga a variar. Hay puestos muy parejos".

Los lesionados y las vueltas de Lorenzetti y Zunino.

Pensando en el partido del miércoles con Zamora, Gutiérrez dijo: "Muchos van a jugar y muchos no, tenemos que ver el cuadro sanitario mañana y pasado mañana. Tenemos que ver el indice que nos dice si hay un un jugador que no se ha recuperado bien".



Además, de los lesionados hoy volvió uno. "Lorenzetti hace una semana que estaba recuperado. Lo miramos en el partido contra Sud América que tuvo minutos. Zunino recién se reintegró ayer con normalidad, creo que está bien pero lo vamos a ver. Tenemos casi tres días para definir el plantel", afirmó.

Ya piensa en el rival: Zamora.

"Sabemos que es importantísmo porque jugamos en casa a pesar que Zamora no tiene puntos creo que es buen equipo y el Minerio estuvo cerca de perder si (zamora) metía el tercer gol. Le echaron a uno y le cobraron un penal enseguida. Hay que analizar bien al rival y ver cómo quedamos después de hoy. Después de Zamora tenemos un partido sumamente importante contra Cerro Largo, donde tenemos que poner el mejor equipo y seguir arañando puntos".