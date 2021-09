Álvaro Gutiérrez será el nuevo entrenador de Olimpia de Paraguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Gutiérrez será el encargado de ocupar el cargo de director técnico en el Club Olimpia de Paraguay, el cual se ubica en la última posición de la tabla del fútbol guaraní, por lo que ha decidido cambiar el cuerpo técnico.

Si bien aún no fue anunciado por el club, solo resta la comunicación oficial que lo confirme. Lo cierto es que el cambio de DT será uruguayo por uruguayo ya que el Guti ocupará el lugar que dejó Sergio Orteman, aunque hasta este momento Enrique Landaia se encontraba como técnico interino.

Olimpia ganó solo tres puntos de los 21 disputados, los cuales sumó del único partido que ganó. Siendo el último en un Torneo Clausura de 10 equipos, donde está por comenzar la octava fecha, el club paraguayo se encuentra a tres puntos del penúltimo de la tabla y en una zona comprometida.

Gutiérrez comenzó como DT de Atenas y luego pasó por Rampla Juniors y Rentistas, hasta llegar a las inferiores de Nacional, para luego dirigir la Primera. Tras ese primer pasaje por el albo, emigró a Arabia Saudita para tomar el mando de Al-Shabab, luego arribó en Ecuador para ser el entrenador de Liga de Quito, y así volver al tricolor, donde nuevamente fue campeón del Uruguayo en 2019.

Con Nacional logró dos veces consagrarse campeón, en 2014/2015 y en 2019, pero a partir de esta última no regresó, tuvo la oportunidad de hacerlo en abril de este año, pero decidió que no, ya que el profe Giarruso no aceptó.

El Guti tendrá bajo su tutela a los jugadores uruguayos Alejandro Silva, Gastón Olivera y Agustín Ale.