Álvaro Gutiérrez y la atajada de Mejía: “Se me paralizó el corazón”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Estábamos con la presión de poder perder la punta por el resultado que se dio ayer. Aparte porque Progreso venía compartiendo la punta con nosotros y es un rival difícilisimo en su cancha, entonces teníamos que ganar. Cuando quedaron con 10 a nosotros nos favoreció porque pudimos tener más la pelota, pero igualmente formaban con un 4-1-4-1 y estaba difícil entrar, tienen muy bien trabajada la defensa y en una pelota quieta pudimos llevarnos los tres puntos”, explicó Álvaro Gutiérrez sobre el triunfo de Nacional por 1 a 0 ante el Gaucho del Pantanoso.

Nacional pide reunión urgente con Ignacio Alonso por los arbitrajes By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Nacional pide reunión urgente con Ignacio Alonso por los arbitrajes

El DT tricolor también se refirió a la jugada en la que Luis Mejía le tapó un gol hecho a Rodrigo Viega cerca del final: “Se me paralizó el corazón, la verdad. Porque estábamos tranquilos, creo que la excesiva confianza de seguir tocando e ir hacia arriba, hizo que los dos volantes se fueran juntos y nos agarraran de contragolpe. Esas son las cosas que no nos pueden pasar, no podemos bajar la atención en ninguno de los 90 minutos porque en cualquier momento te pueden meter un gol”.

La fiesta que se vivió en La Teja no fue completa para los gauchos By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN La fiesta que se vivió en La Teja no fue completa para los gauchos

Sobre el ingreso de Barrientos explicó que “tratamos de poner a alguien con más manejo que Carballo, un poco también porque no necesitábamos tanta marca, ya que teníamos un jugador de más. Queríamos un jugador que la tuviera, que organizara el juego, que metiera pases en profundidad y creo que lo hizo muy bien”.

Nacional le ganó a Progreso en el Paladino y lidera el Clausura By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Nacional le ganó a Progreso en el Paladino y lidera el Clausura

Por último, dijo que “es importante que Carvalho no viera la amarilla y seguramente Corujo esté en el clásico”, y señaló que Álvaro Pereira, Armando Méndez y Agustín Sant’Anna son las opciones que maneja por la baja de Viña.