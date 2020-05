Álvaro Galiana: "Un positivo de COVID-19 obligará a cuarentenar al resto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El médico microbiólogo e infectólogo Alvaro Galiana, jefe del Servicio de Infecto contagiosos del Centro Hospitalario Pereira Rossell, aseguró que la confirmación de que un futbolista está infectado de COVID-19 obligará a cuarentenar a todas las personas que estuvieron en contacto con él en los últimos diez días.

Respaldando la visión del doctor Carlos Voituret, uno de los médicos que trabajó en la elaboración del protocolo sanitario que la AUF enviará a la Secretaría Nacional del Deporte, Galiana señaló que ese ejemplo es similar a todo lo que se analiza para cualquier ámbito laboral.

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), el destacado médico uruguayo dijo: ​"En principio, solamente ante la sospecha de estar infectado la persona tiene que irse para su casa. En 24 horas va a tener el resultado del test y ahí sí se comprobará si solamente era sospechoso o si está infectado. Si da negativo en principio puede volver a sus actividades y si da positivo hay que contabilizar bien con quiénes estuvo en contacto unos diez días previos. A esas otras personas que estuvieron en contacto con quien dio positivo habrá que esperar cuatro o cinco días y hacerles el test. Allí se comprueba si se contagiaron. Las personas que estuvieron en contacto con un positivo, necesariamente tienen que cuarentenarse".

Galiana ofreció un ejemplo claro para demostrar qué paso hay que dar si en el retorno del fútbol uruguayo algún integrante de una delegación deportiva termina siendo positivo de coronavirus. "Miren el ejemplo en el fútbol alemán con este director técnico (Heiko Herrlich del Ausburgo) que fue a comprar la pasta de dientes y no lo dejaron volver a entrar más. Le hicieron el test a los jugadores y los metieron en un hotel por siete días, porque un test es la foto de ese momento, pero no asegura que mañana o pasado estés infectado. No pasó nada, pero uno salió y estuvo en contacto con otras personas y no lo dejaron volver a estar en contacto con el grupo, porque ese grupo está cuarentenado y siendo negativo. Lo hicieron para asegurarse que cuando volvieran a la cancha fueran todos negativos".