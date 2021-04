Álvarez Martínez: "Lo que más quería era seguir en Peñarol y por suerte se logró"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La carrera de Agustín Álvarez Martínez en Peñarol tuvo un cambio abismal: en septiembre de 2020 debutó en la Primera División y, siete meses después, acaba de firmar un contrato por tres años con el mirasol con una cláusula de rescisión histórica de 20 millones de dólares. El Canario brindó una entrevista para Polideportivo y contó en quién se apoyó cuando le tocó estrenarse en el aurinegro: "Cuando debuté y estaba medio nervioso me ayudaron mucho el 'Lolo', el 'Cebolla', Gargano y Dawson; ellos me dieron muchos consejos que me sirvieron en el tema de la confianza para jugar tranquilo".

El legado que se transmite: Peñarol y la apuesta a ser un club cada vez más atlético By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN El legado que se transmite: Peñarol y la apuesta a ser un club cada vez más atlético

El artillero, que viene de convertir dos goles por Copa Sudamericana en el duelo ante Sport Huancayo, contó cuáles fueron las palabras de Mario Saralegui el día que hizo su estreno en primera ante Montevideo City Torque: "Tanto a mí como a Facundo Torres y Pellistri nos dijo que ya habíamos jugado muchos partidos juntos en formativas, que hagamos lo mismo en primera y juguemos tranquilos". También recordó su diálogo con Mauricio Larriera cuando lo puso de titular: "Fue contra Defensor, me demostró mucha tranquilidad y me dijo que haga lo que me sienta más cómodo y con confianza".

Por otra parte, habló de su renovación y de las ganas de seguir en el club de sus amores: "En todo momento, hablando con mi representante y mi familia les demostré el interés que yo tenía por quedarme en el club". Además, expresó que si surge alguna transferencia será a futuro y que "siempre tuvo la cabeza en Peñarol".

El "Cabecita" Rodríguez no para y anotó por quinto partido consecutivo en Cruz Azul By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN El "Cabecita" Rodríguez no para y anotó por quinto partido consecutivo en Cruz Azul

A su vez, reconoció que al inicio no le divertía tanto jugar: "Sentía mucha responsabilidad y no lograba disfrutar al máximo como lo estoy haciendo ahora", afirmó Álvarez Martínez.

En último término, hizo alusión a sus proyectos a futuro y dijo que "sueña con jugar en Europa", pero que hoy "lo que más quería era seguir en Peñarol". También contó su sueño de vestir la Celeste: "En un futuro jugar con la selección uruguaya sería muy lindo", remató.