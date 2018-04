"Solo la altura no gana partidos"

Tras la salida de Oscar Ibáñez, el uruguayo Tabaré Silva asumió la conducción técnica de Real Garcilaso, el rival de Nacional de este martes por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. "Hace diez días que veníamos hablando. El miércoles me confirmaron después de charlar un buen rato. La verdad que estoy muy contento, es un buen club, que en lo local aspira al campeonato siempre y está en Copa Libertadores", le dijo a Ovación.



De esta forma, el extécnico de El Tanque Sisley y Defensor Sporting, entre otros equipos, regresa al conjunto donde ya estuvo en 2015, año en el que el equipo peleó el campeonato y clasificó a la Copa Sudamericana.

"Tener conocimiento sobre el rival te da una ventaja, después en el partido se verá si incide o no" Tabaré Silva Nuevo DT de Real Garcilaso

"Conocer al rival es importante. Hay que ver qué sucede mañana en el partido. Lo vi a Nacional en el Apertura, lo vi por Copa, tengo información. Obviamente que después que esto se concretó profundicé mucho más. Tener conocimiento sobre el rival te da una ventaja, después en el partido se verá si incide o no", explicó Silva sobre la ventaja que tiene de conocer de cerca el presente tricolor teniendo en cuenta que hasta la semana pasada estaba en Uruguay.

Sobre la altura y cuánto incide en un partido de estas características, Silva señaló que "la recuperación es más prolongada. No es lo mismo jugar en el llano que te podés recuperar en unos segundos, que en la altura, y eso obviamente que se nota. Yo hablé con los jugadores y les dije que la altura sola no gana partidos. Nacional es un buen equipo, tiene jugadores desequilibrantes y va a venir acá a llevarse algo, porque la tabla te marca que Nacional está con un punto. La altura te puede dar un plus, pero no te gana. Nosotros tenemos que hacer el mejor esfuerzo".



Por otro lado, sobre el plantel con el que se encontró, que viene cumpliendo un irregular torneo de verano en Perú y que el domingo cayó 3-0 contra Municipal con mayoría de suplentes, el entrenador afirmó que "yo conocía a cuatro muchachos de cuando yo estaba en 2015. Después conocía a jugadores del medio local por haberlos enfrentado. Es un buen plantel, no tan extenso como el de Nacional, pero es un buen plantel".

El enganche Alfredo Ramúa y el centrodelantero paraguayo Franco son los dos principales jugadores que tiene el equipo de Cuzco. Acerca si le preocupa que el juego se centre exclusivamente en ellos y no tanto en lo colectivo, Silva explicó que "intentamos que eso no suceda. Tratamos de insistir en que la figura es el equipo y si uno está en un mal día y no está rindiendo, tiene que aparecer otro. Esperemos que mañana no se note mucho ese aspecto si Nacional nos tapa a cualquiera de los dos".



Teniendo el poco tiempo de trabajo que Tabaré Silva ha tenido con el plantel y los posibles cambios que pueda hacer, el técnico afirmó que "tampoco el plantel es muy extenso como para hacer muchas variantes. No voy a hacer locuras y variar tantos para provocar que los jugadores se confundan".

"Lo que complica es cuando te sorprende con un sistema táctico que no esperabas" Tabaré Silva Sobre las variantes de Medina

Por último, sobre el misterio de conocer la posible oncena de Nacional, algo que caracteriza a este cuerpo técnico tricolor, Tabaré Silva analizó que "entrenamos variantes del rival. Obviamente que Nacional tiene un plantel muy bueno. Lo que complica es cuando te sorprende con un sistema táctico que no esperabas. Hemos intentado practicar los sistemas tácticos que Nacional puede usar mañana, pero respetando a Nacional por todo lo que significa Nacional. Vamos a enfocarnos de nosotros estar bien y hacer un buen partido".