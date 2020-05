Altidore: "¡Hay algo ahí fuera! Hay ovnis volando y a nadie le importa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero Jozy Altidore (Toronto FC) se sorprendió que el impacto del coronavirus sea tan grande en todo el mundo y capaz de evitar la reacción de la gente ante el hecho de que el gobierno de Estados Unidos revelara múltiples videos de ovnis grabados por las fuerzas estadounidenses.

A fines de abril, el Pentágono lanzó tres videos capturados por cámaras infrarrojas en aviones de la Armada de los Estados Unidos que parecen mostrar misteriosos "fenómenos aéreos".

Grabados durante los vuelos de entrenamiento en 2004 y 2015, muestran objetos voladores no identificados que se mueven tan rápido que sorprenden a los pilotos que los observan.

Los videos habían sido previamente filtrados y reconocidos como reales por la Marina e informados por los medios de comunicación, pero ahora han sido desclasificados para aclarar que son reales.

El lanzamiento no atrajo mucha atención ya que la pandemia de coronavirus continúa dominando los titulares en todo el mundo, pero la historia no se escapó por el delantero del Toronto FC Altidore.

El delantero de la Selección de fútbol de Estados Unidos hizo su parte para promover la historia al compartir tweets de los medios de comunicación, pero se decepcionó al ver que el mundo ignoraba la posible evidencia de extraterrestres.

"Es increíble. A la gente no le importaba. El gobierno de los Estados Unidos acaba de revelar esta información y a nadie le importó. Simplemente muestra lo loco que son estos tiempos. Simplemente confirmaron que los ovnis están volando y que debido al coronavirus a nadie le importaba. Tuve que tuitear sobre eso para que la gente lo vea. No sé lo que piensan, pero estos videos confirman que hay algo ahí afuera. De lo contrario, muchos pilotos no habían grabado estos videos. Está muy, muy claro ”, dijo Altidore.