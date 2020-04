Alonso: "Si creemos que todos los fichajes van a salir bien, está bastante complicado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Toda crisis genera incertidumbre. Para nosotros está siendo una gran oportunidad de tener tiempo para poder diseñar estrategias. La crisis hace brotar el talento de las personas que tiene Nacional", comentó Iván Alonso, mánager general de Nacional, en el programa 100% Deporte, de la Sport 890.

Alonso dijo estar expectante de cuándo se dará el regreso al fútbol, y acatando las medidas que sugirió el Gobierno Nacional. El Apertura debería regresar con el clásico entre Nacional y Peñarol: "Hay dos lecturas. Una es la de empezar a abrir esto y darle entretenimiento a la sociedad que está respetando la cuarentena. Y otro de por qué privarle a toda otra gente de vivir in situ lo que genera un clásico en nuestro país. No hay una postura definida".

Sobre el secretario deportivo Jorge Giordano, Alonso señaló que "la estructura organizativa y el capital humano es fundamental en una organización. Él fue un gran fichaje para nosotros. Ganamos muchas cosas con Jorge, una en lo profesional, busca la excelencia deportiva, pero aparte de eso lo que hemos ganado en lo humano. Su don de gente hoy escasea".

El proceso de 2019

"Para mí las conclusiones se sacan cuando termina el año, la transición del 2019 fue dura, fue un año complicado. Cuando pasamos raya no fue cómo nos querían hacer ver, que fue una gestión pésima, de un Nacional sin rumbo. Teníamos un plan y un proyecto claro, que el primer año teníamos que tener éxito deportivo y ser campeones uruguayos sin salirnos del presupuesto y dar vuelta la pirámide y armar un plantel con un 70% de jugadores formados en Nacional. Esto no es al azar y no se van dando volantazos porque sí. Hubo un plan y se cumplió. Salimos campeones uruguayos, invictos a nivel clásicos oficiales", explicó.

"Capaz no estábamos preparados a nivel institucional para recibir a un profesional como Eduardo Domínguez. Eso hizo que no pudiéramos sostener ese proyecto, que no cambió, el proyecto sigue en pie, tuvo que salirse de la idea que teníamos e ir en búsqueda de un profesional que nos diera algo que estábamos necesitando. En Nacional no se festejan balances positivos, se festeja si salís campeón. Si no ganás fin de semana a fin de semana tenés que cambiar", añadió.

"Teníamos un plan que era empezar a promocionar a nuestros jóvenes talentos. Vinieron jugadores a cumplir un rol. Por eso algunos jugadores que vinieron por un año, se fueron a los seis meses, otros que llevaban bastante tiempo en el club terminaron saliendo", se excusó Alonso.

El mánager general dijo sobre las contrataciones que se hicieron que "a nosotros nos sirvió para desarrollar el proceso de trabajo que queríamos. Algunos rindieron, otros vinieron a cumplir un rol que lo cumplieron a la perfección. Nosotros lo tomamos como positivo (al período de contratación). Después si jugaron bien o mal eso ya es otro análisis, es uno estrictamente deportivo, yo voy a uno más amplio, un jugador no solo te da un buen rendimiento adentro de la cancha, porque después te la puede pudrir afuera, ¿entonces de qué sirve?", analizó.

Las contrataciones

Alonso dijo que "Angeleri a nosotros nos aportaba muchísimo, no sólo dentro de la cancha, se termina yendo en junio de forma inexplicable. En junio sale el Coco Conde y empieza a jugar Mejía, viene Magallanes como una apuesta pero era un jugador de 22 años; esos seis meses de Angeleri nos dio tiempo a que creciera mucho Laborda y que hoy sea titular. Arzura fue un pedido de nuestro DT, ya lo conocía, avalamos que llegara sabiendo que en junio se podía ir. Sobre Pastorini, Gonzalo (Bergessio) empezó un poco titubueando con problemas físicos y el único que teníamos era Thiago Vecino, porque Seba Fernández estaba jugando en otro lado, todo tiene un análisis. Si creemos que todos los fichajes que traemos van a salir bien, está bastante complicado".

Pablo Barrientos

Alonso contó que "esa experiencia, ese gran jugador que es, que en momentos puntuales ese tipo de jugador, con la jerarquía de Pablo podía darnos algo, no en todos los partidos. Antes de finalizar el año Giordano le comunica a Pablo que no entraba dentro del proyecto deportivo y que la idea era buscar una salida, la salida no llegó, no entra en los planes del primer equipo y entrena en Tercera en las mejores condiciones intentando ver cómo resolvemos la situación"

Álvaro Gutiérrez

El mánager tricolor comentó sobre Álvaro Gutiérrez, el técnico que sacó campeón al equipo, que "visualizaba que la energía de Álvaro se estaba agotando. A Álvaro no se lo sacó, el que diga eso está equivocado. Si lo fuimos a buscar no fue un manotazo de ahogado. El objetivo que teníamos trazado lo cumplió con creces".

Álvaro "Palito" Pereira

Álvaro Pereira fue uno de los que llegó la temporada pasada. "Palito", tras partir al fútbol paraguayo se desahogó con fuertes declaraciones hacia el técnico Álvaro Gutiérrez, directivos y el propio Iván Alonso, a quien culpó de haberlo visto solamente cuatro veces en el club. "Cuando lo fui a consultar por algo importante, me dijo que de eso él no se encargaba. Creo que ahora (Jorge) Giordano ocupará un poco el rol que se debe", había dicho Pereira.

"A 'Palito' lo llamé yo para que viniera y también lo llamé para no renovar. Me extraña que en esa llamada le pregunté si tenía algo para decirme y en ese momento me dijo que estaba agradecido. Me sorprendió pero ya nos vamos a cruzar y lo hablaremos", respondió Alonso.

Edinson Cavani

Alonso manifestó que "A Edi (Cavani) hay que dejarlo tranquilo. Él solo va a decidir si se va a quedar en Europa, si va a elegir otro mercado, dónde quiere jugar, o volver a Uruguay. Cuando crea que lo conveniente es venir a Uruguay decidirá a qué club, no creo que sea por dinero, va a ser por una cuestión sentimental, de parte nuestra las puertas están abiertas, es solo decir 'ché, ¿puedo ir? No hablé con él, es querer presionar una situación, si hablé con su entorno".

Abreu: "No hubo ninguna propuesta"

"Con Sebastián (Abreu) hablamos como hablamos con un montón de momentos en el año, no hubo ninguna propuesta. Hablamos del pensar de él, muy parecido a la charla con Jorge sin decirle nada, es un referente, es un ídolo, quería saber cuál era su situación, si quería seguir jugando. No pasó más de ahí", dijo Iván Alonso.

"Se lo dije a Álvaro (Gutiérrez). No fue una llamada de amigos ni de ofrecerle el cargo (a Abreu), sabe cuáles eran sus intenciones fue la idea de la llamada. Intuíamos que Álvaro no iba a seguir, más allá de ser campeón, se le notaba. Estos meses lo agotaron, capaz hubiera seguido", concluyó.