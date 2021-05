Almería le abrió un expediente disciplinario a Brian Rodríguez por hablar cuando no debía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Problema en puerta para Brian Rodríguez tras sus declaraciones sobre de sus ganas de volver a Peñarol, la directiva de Almería decidió abrir un expediente disciplinario y multará económicamente al jugador por sus comportamientos en un momento decisivo para el club que se encuentra al borde del ascenso a Primera, a falta de tres jornadas, y cualquier flaqueo puede tirar a la basura todo el trabajo hecho.

Según fuentes consultadas por el Diario de Almería, la directiva del club justifica la sanción en que el jugador rompió dos preceptos del reglamento de régimen interno: hablar con la prensa sin tener autorización por parte del club y mostrar falta de compromiso y de respeto hacia sus compañeros.

"No voy a estar en un lugar donde no esté contento. Quiero volver a sentir la adrenalina que sentía cuando jugaba en Peñarol'', declaró Rodríguez en el programa Polideportivo de Canal 12, pero esta manifestación no le hizo mucha gracia al equipo del árabe Turki Al-Sheikh.

La situación ya venía caldeada por una pelea que protagonizó el uruguayo con su compañero Umar Sadiq, tras arrebatarle un tiro libre directo. El delantero cedido por Los Ángeles FC se quiso descargar a través de sus declaraciones, pero esto solo lo perjudicó.

Este martes a las 14:00, Almería visita a Cartagena y Brian no viajará con el equipo. Si su equipo pierde se puede quedar sin el ascenso a Primera División, ya que está tercero con 67 puntos y a uno solo le pisa los talones el Leganés y a tres está Girona.

En los próximos días Brian Rodríguez retornará a Uruguay debido a que está en la lista de reservados para la doble fecha de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela. Su futuro está por verse, pero no se lo ve con ganas de querer seguir en España.