El almanaque no tiene el día que se esperaba vivir: hoy debía jugarse Uruguay-Chile

El calendario lo había convertido, a fines de 2019, en un jueves especial. Muy futbolero. Se preveía ver a una multitud ir caminando hacia el Estadio Centenario pintada de arriba abajo con la bandera nacional, con el sol en las mejillas, con el pelo convertido en un emblema de la Celeste. Debió ser un día diferente. De fervor popular, de pasión por la Selección uruguaya. Pero no lo es. Hoy en Montevideo no empiezan las Eliminatorias, en el césped del Centenario no estarán los grandes goleadores uruguayos y tampoco los rivales chilenos que tanto enojo han provocado en la afición charrúa en las últimas contiendas.

No están ni Luis Suárez, ni Edinson Cavani, ni Alexis Sánchez, ni Gary Medel, porque el Covid-19 arruinó lo que estaba como comienzo de la ruta hacia Catar 2022. Este jueves, si el mundo no se hubiese transformado, la Celeste y la Roja comenzarian a transitar hacia otra Copa del Mundo a partir de la hora 19:45. Y en una fecha que hubiese tenido su primer partido en Asunción con el choque entre Paraguay vs Perú desde la hora 17:30, que hubiese seguido con el duelo del Centenario para finalizar con Argentina-Ecuador a la hora 21:30.

Un día después estaba marcado que debían enfrentarse Colombia vs Venezuela y Brasil vs Bolivia.

Pero la ausencia de la competencia no impide que se la recuerde y mucho menos que se evoquen los enfrentamientos entre uruguayos y chilenos por Eliminatorias, donde se marca una histórica superioridad Celeste, pero con marcada paridad en los últimos tiempos.

historial Mano a mano Uruguay-Chile

Todos los partidos por Eliminatorias

13-07-1969 en Santiago / Chile 0 – Uruguay 0

10-08-1969 en Montevideo / Uruguay 2 - Chile 0

24-03-1985 en Santiago / Chile 2 – Uruguay 0

07-04-1985 en Montevideo / Uruguay 2 - Chile 1

12-11-1996 en Santiago / Chile 1 - Uruguay 0

15-11-2003 en Montevideo / Uruguay 2 - Chile 1

​20-08-1997 en Montevideo / Uruguay 1 - Chile 0

​03-06-2000 en Montevideo / Uruguay 2 - Chile 1

24-04-2001 en Santiago / Chile 0 - Uruguay 1

​26-03-2005 en Santiago / Chile 1 - Uruguay 1

18-11-2007 en Montevideo / Uruguay 2 - Chile 2

01-04-2009 en Santiago / Chile 0 - Uruguay 0

​11-11-2011 en Montevideo / Uruguay 4 - Chile 0

​26-03-2013 en Santiago / Chile 2 - Uruguay 0

17-11-2015 en Montevideo / Uruguay 3 - Chile 0

15-11-2016 en Santiago / Chile 3 - Uruguay 1

Los números demuestran que la Celeste se impuso en ocho contiendas, mientras que la Roja ganó cuatro y hubo empate en otros cuatro partidos. Uruguay marcó 21 goles y recibió 14.

Además, queda claro que Uruguay pudo triunfar en Santiago, pero que Chile jamás consiguió los tres puntos en el Centenario y el único resultado positivo que sacó fue el 2-2 de 2007.