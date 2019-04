Almada tuvo una gran despedida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guillermo Almada dirigió su último partido en Barcelona de Guayaquil. El técnico uruguayo viaja mañana domingo hacia México para ponerse al frente de Santos Laguna. En el último partido de Almada, Barcelona goleó en su estadio a Deportivo Cuenca por 6 a 2. Los futbolistas le dedicaron el triunfo al uruguayo quien también recibió mucho cariño de los hinchas.

Apenas anotaron el primer gol del partido, los futbolistas corrieron a abrazar al entrenador, incluso el arquero. Y la hinchada cantó varias veces "no se va, no se vaaaaa, Almada no se vaaa".

"No tengo más que palabras de agradecimiento para Barcelona, un club que me recibió con los brazos abiertos, a mí y a mi familia", dijo un muy emocionado Almada tras el partido. "Siempre digo que los verdaderos artífices de este deporte son los futbolistas. Uno trata de pasarles un mensaje, de trabajar y exigirles. Sinceramente no esperaba esta despedida. Era impensado para uno tener una despedida como esta. De los jugadores y de esta hinchada maravillosa. Son muchas alegrías y también muchas tristezas", agregó intentando contener las lágrimas.

"Barcelona es un club para quedarse toda la vida, pero siempre hay nuevas metas y desafíos. Acá viví buena parte de mi carrera como entrenador y no lo voy a olvidar jamás. Todos me han tratado muy bien, los dirigentes, los funcionarios, los jugadores y los hinchas. Ojalá pueda regresar algún día. El destino lo marcará".