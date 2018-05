Alfredo Arias renunció en Emelec, pero aún dirigirá otros dos partidos

El entrenador del Emelec ecuatoriano, el uruguayo Alfredo Arias, confirmó este martes su renuncia al cargo para procurar una renovación en el equipo y tras los malos resultados en el torneo local y la Copa Libertadores.

"Emelec no está acostumbrado a estos (malos) resultados, ni el cuerpo técnico tampoco. Me voy porque este equipo necesita un cambio", dijo Arias en una rueda de prensa.

"La directiva, al no tener una opción para nuevo entrenador, me pidió que los acompañe en los próximos dos partidos, contra Delfín y ante Flamengo, y con gusto estaré", confirmó el estratega.

Por su parte, el presidente de Emelec, Nassib Neme, señaló que el legado de Arias "es enriquecedor, ha sido subcampeón y campeón. Estos malos momentos no pueden borrar todo lo bueno que ha hecho en dos años", sostuvo.

El directivo aseveró que entre 10 y 15 días tomará la contratación del nuevo entrenador del equipo, pues Arias dirigirá el próximo viernes contra Delfín y el miércoles venidero ante Flamengo, en Brasil, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, donde Emelec es colista con solo un punto.

Neme tampoco cuestionó al asistente técnico, Héctor Rodríguez, por lo que dijo el pasado domingo tras la derrota por 2-0 ante Aucas cuando opinó que los jugadores de Emelec no tenían alma, y más bien lo justificó al afirmar que "lo que él vio, vimos todos".

"Me parece que (Rodríguez) fue muy benevolente. Si me ponían un micrófono en ese momento, hubiese sido mucho más duro", dijo Neme, pero sugirió a los aficionados que no se queden "solo con la parte negativa", pues la actitud de los jugadores "también llevó a este cuerpo técnico a salir campeón el año pasado".

En la actual temporada, Emelec está en el quinto puesto de entre 12 clubes, con 6 partidos ganados, los 4 primeros de forma consecutiva, empató uno y perdió 5. Marco 17 tantos y recibió 15.

En los últimos diez partidos, entre torneo local y Libertadores, el equipo 'eléctrico' ganó 2, empató uno y perdió 7. Marcó 7 goles y recibió 16.

Arias llegó a Emelec en mayo de 2016 en reemplazo del argentino Omar De Felippe, que renunció a la dirección técnica por inconvenientes personales, pues el equipo en ese momento era el líder del torneo de 2016.