Alfonso Espino: "Si un compañero hace un gol lo voy a abrazar"

La misma pregunta que Radamel Falcao García se hizo hace un tiempo atrás y la transformó en una reflexión en Twitter fue la que se hizo el "Pacha" Alfonso Espino en Radio Marca: ¿por qué no se puede celebrar los goles con los compañeros, si hay contacto en todo el partido?

El lateral que se ganó la titularidad y la confianza en el Cádiz que lidera la Segunda División de España y que cuenta con buenas chances de ascenso aseguró: "Yo si un compañero hace un gol lo voy a abrazar. Las reglas son un poco extrañas porque si estás jugando y estás con los compañeros y los rivales en contacto, no entiendo por qué no se puede abrazar en un gol".

Aunque el surgido en Nacional aclaró: "No digo que vaya a abrazar fuerte pero un 'abrazito' sí que le daré porque es un gol y es lo más lindo que hay en el fútbol".

Pero Espino no solo hizo referencia a eso, también se manifestó ante la posibilidad de lograr el ascenso a la Primera División: "En la cuarentena no lo he visualizado, pero antes sí lo veía claro. Son fantasías porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa pero yo creo que no, que no se escapa", aunque "hay que hacer cosas para ello y trabajarlo duro en lo que queda".

En relación a la vuelta a la actividad aseguró que "va a ser raro. Eso está clarísimo porque van a ser muchos partidos en muy poco tiempo y físicamente hay que prepararse sí o sí". "Es muy lindo jugar dos partidos a la semana porque entrenas menos y juegas más. Psicológicamente te cansas menos porque no tienes que estar toda la semana preparando un partido. Si pierdes no te da tiempo a pensarlo y si ganas te sirve de motivación. A los uruguayos no nos gusta perder a nada y luchamos contra la adversidad. No vemos adversidades. Si algo está malo, vamos contra ello para intentar conseguirlo", agregó el "Pacha".