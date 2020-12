Alexander "Cacique" Medina está en la lista de candidato para dirigir a Racing

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La eliminación de Racing de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors y el clima tenso que existe en la institución de Avellaneda, llevaron a que el técnico Sebastián Baccacece citara para este sábado a una conferencia de prensa virtual en la que anunció que no continuará como entrenador.

Apenas anunciada su salida diferida, ya comenzaron a manejarse los nombres de los posibles sustitutos y entre los tres primeros aparece el de un uruguayo: Alexander Medina.

No obstante, la renuncia de Beccacece no será inmediata, sino que se efectivizará una vez culminado el torneo que está en disputa actualmente, la Copa Diego Armando Maradona. Por lo tanto, el fin de semana del 9 y 10 de enero, cuando enfrente a Newell's, él estará por última vez al frente de La Academia.

"Mis valores me indican que tengo que irme con quien me trajo. Siempre me manejé así", explicó Beccacece en referencia al director deportivo de la institución, Diego Milito. "Su salida de este espacio me lleva a seguir por este camino de conciencia y tranquilidad. Hemos alimentado la ilusión en el club para estar en la mesa de los mejores como Boca, River y Flamengo. Todo eso tiene que ver con el trabajo y el compromiso. Con el cuerpo técnico ya les informamos a todos que vamos a dar por finalizda nuestra tarea cuando culmine el campeonato ante Newell's", apuntó el entrenador.

Los números de Baccacece no fueron todo lo bueno que se esperaba y por eso había cierta disconformidad con su trabajo por parte de la afición. Fueron 26 partidos dirigidos, de los cuales ganó 11, empató 6 y perdió 8.

"Cacique" Medina, que dirigió a Nacional en todo 2018, es desde junio de 2019 el entrenador de Talleres de Córdoba, equipo con el que viene cumpliendo una muy buena labor, al punto de estar peleando la posibilidad del título.

Medina lleva dirigidos 34 partidos desde su llegada a Talleres, con 15 triunfos, 8 empates y 11 derrotas.

Los otros dos técnicos que salieron a luz como principales candidatos son Guillermo Barros Schelotto y Hernán Crespo. La ventaja que les saca el "Cacique" es que ya tuvo conversaciones previas con Racing, ya que la dirigencia de La Academia ya lo quería de antes.