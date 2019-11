Estado de alerta: PSG teme perder a Kylian Mbappé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La luz de alerta se encendió y así lo reconoce el diario L'Equipe que en su portada con el título “A Tout Prix” (A toda costa) dejó en claro que que el PSG tiene como objetivo prioritario renovar el contrato de Kylian Mbappé, mucho más cuando la amenaza del Real Madrid de conquistar a la estrella crece diariamente.

El problema es que no lo va a tener fácil. Y ya no solo por las palabras que recientemente dijera Zinedine Zidane sobre los sueños de la joya francesa, si no por un aspecto económico. De acuerdo con lo que indicó el diario deportivo francés el PSG "no podrá ofrecerle por temas financieros el mismo salario que actualmente cobra Neymar, 30 millones de euros netos, ya que el brasileño se beneficia del bono de impatriación, que le permite eximir un tercio de sus impuestos".

Por si fuera poco, aunque se asegura que el PSG comenzó las conversaciones, "todavía no ha hecho ninguna oferta". Esto, no hace otra cosa que confirmar lo que informó France Football días atrás, cuando indicó que hay mucha preocupación en los propietarios del PSG de no poder retener a su estrella.

O sea, entraron en la zona de pánico. Y quizás con pocas puertas de escape porque los últimos mensajes cruzados que se mandaron Zidane y Mbappé, a través de la prensa, parecen encarrilar el camino hacia el futuro.

Vale recordar que Zidane, en la previa del último partido de Champions League ante el Galatasaray, dijo: “Mbappé siempre dijo que su deseo era jugar en el Real Madrid”.

Esa frase hizo enojar al brasileño Leonardo, gerente deportivo del club parisino. Y su enojo no lo ocultó: "Honestamente, molesta un poco, molesta", dijo con posterioridad al cotejo de Champions League que el PSG disputó con el Brujas. "No es el momento de hablar de sueños y todo eso. Que pare. Mbappé es muy importante para nosotros y no es momento de desestabilizarlo. Es el mejor joven jugador francés, campeón del mundo, uno de los mejores del mundo. Éste no es el momento de tocarlo y desestabilizarlo. Es el momento de parar. Tiene dos años y medio de contrato con nosotros", remarcó.

Es cierto, contrato tiene. Y está firmado hasta junio de 2022. Pero necesariamente tiene que lograr ampliarlo. Es bien simple, a los 24 meses de la finalización de cualquier contrato un club debe plantearse renovar a un jugador que quiere que siga, pues si lleva la situación a los últimos 12 meses corre un riesgo evidente de que se vaya gratis o de tener que venderlo a un precio inferior a lo que marca el mercado, como le sucedió a Chelsea con Eden Hazard.

Además, no hace mucho tiempo Mbappé cuando pugnaba por una atención especial del club tiró una frase muy directa: “Quizá sea feliz aquí o con un proyecto nuevo”.