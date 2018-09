Alemania y Francia dejaron gusto a poco

Comenzó la Liga de Naciones, el nuevo torneo de la UEFA que pretende jerarquizar los partidos que antes eran amistosos en las fechas FIFA. Francia-Alemania era el plato fuerte de la primera jornada, pero no pasaron de un decepcionante 0-0.



FECHA 1 Resultados

Kazajistán 0-Georgia 2

Armenia 2-Liechtenstein 1

Alemania 0-Francia 0

Gales 4-Rep de Irlanda 1

Rep. Checa 1- Ucrania 2

Eslovenia 1-Bulgaria 2

Noruega 2-Chipre 0

Letonia 0-Andorra 0

Gibraltar 0-Macedonia 2



Partidos del viernes

13:00 hs. Azerbaiyán vs. Kosovo. DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

15:30 hs. Italia vs. Polonia. DIRECTV Sports 610 / 1610 HD

15:30 hs. Turquía vs. Rusia. DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

15:30 hs. Lituania vs. Serbia. DIRECTV Sports + 613 / 1613 HD

15:30 hs. Albania vs. Israel. DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

15:30 hs. Rumania vs. Montenegro DIRECTV Sports 616 / 1616 HD

15:30 hs. Islas Feroe vs. Malta DIRECTV Sports 617 / 1617 HD